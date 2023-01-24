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Haberler Magazin Yürek Çıkmazı'nın Yılmaz'ı Mesut Akusta bakın aslen nereliymiş! Duyan inanamadı! İşte 58 yaşındaki Mesut Akusta’nın memleketi...

Yürek Çıkmazı'nın Yılmaz'ı Mesut Akusta bakın aslen nereliymiş! Duyan inanamadı! İşte 58 yaşındaki Mesut Akusta’nın memleketi...

Ayça Bingöl, Alp Navruz, İrem Helvacıoğlu, Dilara Aksüyek, Bihter Dinçel, Cemal Toktaş gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı Yürek Çıkmazı'nda Yılmaz karakterini canlandıran Mesut Akusta'nın hayatı merak edildi. Esra Erol'un görümcesi Şafak Özbir ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü oyuncunun özellikle memleketi merak konusu oldu. İnternet kullanıcıları, en çok "Mesut Akusta aslen nereli?" sorusunun yanıtını arattı. Oyuncunun memleketini duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte 58 yaşındaki Mesut Akusta'nın memleketi...

takvim.com.tr
24.01.2023 21:27 - Son Güncelleme: 24.01.2023 21:53
Yürek Çıkmazı’nın Yılmaz’ı Mesut Akusta bakın aslen nereliymiş! Duyan inanamadı! İşte 58 yaşındaki Mesut Akusta’nın memleketi...

"Karagül", "Teşkilat" ve "Börü" gibi yapımlarda rol alan Mesut Akusta, son olarak Yürek Çıkmazı dizisinde canlandırdığı Yılmaz karakteriyle izleyici karşısına çıktı.

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Yürek Çıkmazı’nın Yılmaz’ı Mesut Akusta bakın aslen nereliymiş! Duyan inanamadı! İşte 58 yaşındaki Mesut Akusta’nın memleketi...

Yayınlanan yeni bölümle birlikte gündem olan oyuncunun hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı.

Yürek Çıkmazı’nın Yılmaz’ı Mesut Akusta bakın aslen nereliymiş! Duyan inanamadı! İşte 58 yaşındaki Mesut Akusta’nın memleketi...

Esra Erol'un görümcesi Şafak Özbir ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü oyuncunun özellikle memleketi merak konusu oldu.

Yürek Çıkmazı’nın Yılmaz’ı Mesut Akusta bakın aslen nereliymiş! Duyan inanamadı! İşte 58 yaşındaki Mesut Akusta’nın memleketi...

İnternet kullanıcıları, en çok "Mesut Akusta aslen nereli?" sorusunun yanıtını arattı. Oyuncunun memleketini duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Yürek Çıkmazı’nın Yılmaz’ı Mesut Akusta bakın aslen nereliymiş! Duyan inanamadı! İşte 58 yaşındaki Mesut Akusta’nın memleketi...

İşte Mesut Akusta başta olmak üzere ünlü isimlerin memleketleri...

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