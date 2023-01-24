Yürek Çıkmazı'nın Yılmaz'ı Mesut Akusta bakın aslen nereliymiş! Duyan inanamadı! İşte 58 yaşındaki Mesut Akusta’nın memleketi...
Ayça Bingöl, Alp Navruz, İrem Helvacıoğlu, Dilara Aksüyek, Bihter Dinçel, Cemal Toktaş gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı Yürek Çıkmazı'nda Yılmaz karakterini canlandıran Mesut Akusta'nın hayatı merak edildi. Esra Erol'un görümcesi Şafak Özbir ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü oyuncunun özellikle memleketi merak konusu oldu. İnternet kullanıcıları, en çok "Mesut Akusta aslen nereli?" sorusunun yanıtını arattı. Oyuncunun memleketini duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte 58 yaşındaki Mesut Akusta'nın memleketi...
24.01.2023 21:27 - Son Güncelleme: 24.01.2023 21:53
"Karagül", "Teşkilat" ve "Börü" gibi yapımlarda rol alan Mesut Akusta, son olarak Yürek Çıkmazı dizisinde canlandırdığı Yılmaz karakteriyle izleyici karşısına çıktı.
Esra Erol'un görümcesi Şafak Özbir ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü oyuncunun özellikle memleketi merak konusu oldu.
İnternet kullanıcıları, en çok "Mesut Akusta aslen nereli?" sorusunun yanıtını arattı. Oyuncunun memleketini duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.