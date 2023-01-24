Yalı Çapkını'nın Defne'si Mine Tugay’dan bikinili poz! 44 yaşındaki Mine’ye bakın! Kumsal paylaşımı sosyal medyanın gündeminde...
Başrollerinde Çetin Tekindor, Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in yer aldığı Yalı Çapkını dizisinde Emre Altuğ'un canlandırdığı Orhan'ın eski sevgilisi Defne rolüyle kamera karşısına geçen Mine Tugay, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla dikkat çekti. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü oyuncu, siyah bikinisi ile verdiği kumsal pozunu bir kez daha sosyal medya hesabında yayınladı. Kısa sürede gündem olan paylaşım sosyal medyaya damga vurdu. İşte 44 yaşındaki Mine Tugay'ın o paylaşımı...
24.01.2023 21:51 - Son Güncelleme: 24.01.2023 21:51
Medcezir dizisi ile hafızalara kazınan Mine Tugay, son olarak Yalı Çapkını dizisinin kadrosuna Defne karakteriyle dahil oldu.