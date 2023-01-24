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Haberler Magazin Yalı Çapkını'nın Defne'si Mine Tugay’dan bikinili poz! 44 yaşındaki Mine’ye bakın! Kumsal paylaşımı sosyal medyanın gündeminde...

Yalı Çapkını'nın Defne'si Mine Tugay’dan bikinili poz! 44 yaşındaki Mine’ye bakın! Kumsal paylaşımı sosyal medyanın gündeminde...

Başrollerinde Çetin Tekindor, Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in yer aldığı Yalı Çapkını dizisinde Emre Altuğ'un canlandırdığı Orhan'ın eski sevgilisi Defne rolüyle kamera karşısına geçen Mine Tugay, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla dikkat çekti. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü oyuncu, siyah bikinisi ile verdiği kumsal pozunu bir kez daha sosyal medya hesabında yayınladı. Kısa sürede gündem olan paylaşım sosyal medyaya damga vurdu. İşte 44 yaşındaki Mine Tugay'ın o paylaşımı...

takvim.com.tr
24.01.2023 21:51 - Son Güncelleme: 24.01.2023 21:51
Yalı Çapkını’nın Defne’si Mine Tugay’dan bikinili poz! 44 yaşındaki Mine’ye bakın! Kumsal paylaşımı sosyal medyanın gündeminde...

Medcezir dizisi ile hafızalara kazınan Mine Tugay, son olarak Yalı Çapkını dizisinin kadrosuna Defne karakteriyle dahil oldu.

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Yalı Çapkını’nın Defne’si Mine Tugay’dan bikinili poz! 44 yaşındaki Mine’ye bakın! Kumsal paylaşımı sosyal medyanın gündeminde...

Kariyerinin yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da çok konuşulan Tugay, Instagram'da yayınladığı dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

Yalı Çapkını’nın Defne’si Mine Tugay’dan bikinili poz! 44 yaşındaki Mine’ye bakın! Kumsal paylaşımı sosyal medyanın gündeminde...

Tugay, geçen Ağustos ayında yaptığı bir paylaşımı bir kez daha Instagram'ın hikaye kısmında yayınladı.

Yalı Çapkını’nın Defne’si Mine Tugay’dan bikinili poz! 44 yaşındaki Mine’ye bakın! Kumsal paylaşımı sosyal medyanın gündeminde...

Siyah bikinisi ile objektif karşısına geçen Tugay, kumsalda verdiği pozla sosyal medyaya damga vurdu.

Yalı Çapkını’nın Defne’si Mine Tugay’dan bikinili poz! 44 yaşındaki Mine’ye bakın! Kumsal paylaşımı sosyal medyanın gündeminde...

Birçok magazin ve fan sayfası tarafından da yayınlanan poz, kısa sürede sosyal medyada hızla yayıldı.

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