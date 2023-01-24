Kim der 49 yaşında! Hande Ataizi spor taytını çekip 20’lik genç kızlara meydan okudu! Gören inanamadı! Camdaki Kız’ın Cana’sıydı...
Camdaki Kız dizisinde canlandırdığı Cana karakteriyle bir dönem sık sık adından söz ettiren Hande Ataizi, şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla gündem oldu. Siyah taytıyla kamera karşısına geçen Ataizi, spor salonunda verdiği pozu takipçilerinin beğenisine sundu. Kısa sürede gündem olan poz için "Kim der 49 yaşında", "20'lik genç kızlara taş çıkarır" yorumları yapıldı. İşte Hande Ataizi'nin sosyal medyaya damga vuran o paylaşımı...
24.01.2023 20:17 - Son Güncelleme: 24.01.2023 20:17
Son olarak Camdaki Kız dizisinde Cana rolüyle izleyici karşısına çıkan Hande Ataizi, kariyerinin yanı sıra özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık adından söz ettirdi.