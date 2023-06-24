Yorumlar gecikmedi: Sen Hüsnü Çoban'ın kızısın kendine gel! Aile'nin Yağmur'u Yüsra Geyik aşkını böyle ilan etti! 'Seni seviyorum'
Son zamanlarda sosyal medya, ünlülerin aşk hayatlarına dair sıcak gelişmelerle çalkalanmaktadır. Bu kez sürpriz bir aşk haberiyle karşımıza çıkan isimler, Yağmur ve Yüsra Geyik oldu. İkilinin aşkı, aile tarafından resmi olarak ilan edilirken, "Seni seviyorum" mesajları sosyal medyada hızla yayıldı. Ancak, her zamanki gibi bazı yorumlar da kaçınılmaz olmadı. Bu yorumlardan biri ise dikkat çekiciydi: "Sen Hüsnü Çoban'ın kızısın, kendine gel!"
Arka Sokaklar'ın Zeliş'iydi... Şimdilerde Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ'un başrollerini paylaştığı Aile dizisinde rol alan Yüsra Geyik hem kariyeri hem özel hayatıyla sık sık gümdeme geliyor. Tatil paylaşımlarıyla sosyal meydayı sallayan genç oyuncudan yeni paylaşım geldi. Geçtiğimiz günlerde pantolonunun düğmelerini açıp poz vermişti! Bu kez siyah bikinisiyle boy gösterdi! 33 yaşındaki ünlü isim paylaşımına 'Seni seviyorum' notunu düşünce sosyal medyada yorumlar da gecikmedi. İşte detaylar...
Arka Sokaklar dizisindeki Zeliş karakteri ile yıldızı parlayan oyuncu Yüsra Geyik son olarak Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'nın başrolünü paylaştığı Aile dizisinde Yağmur karakteri ile karşımıza çıktı.
''HAZİRAN SENİ ÇOK SEVİYORUM''
Yüsra Geyik son olarak İnstagram hesabından yayınladığı yeni kareleriyle konuşuldu. Paylaşımına ''Haziran seni çok seviyorum'' yazdı beğeni ve yorumlar peş peşe geldi.