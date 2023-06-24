Yorumlar gecikmedi: Sen Hüsnü Çoban’ın kızısın kendine gel! Aile’nin Yağmur’u Yüsra Geyik aşkını böyle ilan etti! ’Seni seviyorum’

Arka Sokaklar'ın Zeliş'iydi... Şimdilerde Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ'un başrollerini paylaştığı Aile dizisinde rol alan Yüsra Geyik hem kariyeri hem özel hayatıyla sık sık gümdeme geliyor. Tatil paylaşımlarıyla sosyal meydayı sallayan genç oyuncudan yeni paylaşım geldi. Geçtiğimiz günlerde pantolonunun düğmelerini açıp poz vermişti! Bu kez siyah bikinisiyle boy gösterdi! 33 yaşındaki ünlü isim paylaşımına 'Seni seviyorum' notunu düşünce sosyal medyada yorumlar da gecikmedi. İşte detaylar...