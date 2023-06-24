Hülya Avşar bikinisiyle parke boyadı "Her türlü parke boyanır" Paylaşımı sonrası ortalık kaynadı "Komple soyunsaymış"
1997 yılında nikah masasına oturduğu ve 2005'te boşandığı Kaya Çilingiroğlu ile yaptığı evlilikten Zehra Çilingiroğlu adında bir kızı olan Hülya Avşar hem kariyeri hem özel hayatıyla yıllarca adından söz ettirdi. Son olarak sosyal medya paylaşımıyla gündeme gelen Avşar Kızı, bir kez daha olay yarattı. Bikinisiyle parke boyayan Hülya Avşar gündeme bomba gibi düşerken, asla doğrulmaması da dikkatlerden kaçmadı.
24.06.2023 09:27 - Son Güncelleme: 24.06.2023 11:02
1982 yılında düzenlenen güzellik yarışmasıyla adını duyuran ancak evlenip boşandığı için tacı geride alınan Hülya Avşar hem kariyeri hem özel hayatı hem de güzelliğiyle yıllarca adından söz ettirdi.
1997 yılında nikah masasına oturduğu ve 2005'te boşandığı Kaya Çilingiroğlu ile yaptığı evlilikten Zehra Çilingiroğlu adında bir kızı olan Hülya Avşar, bu kez sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi.