Murat Ünalmış, Sarp Levendoğlu evliliğinden sonra İbrahim Çelikkol ile anılmıştı! 39'luk Birce Akalay yeşil bikinisiyle boy gösterdi!
Ünlü oyuncu Birce Akalay, Bodrum'da geçirdiği tatiline dair paylaşımlarına hız kesmeden devam ediyor. Arkadaşıyla birlikte keyifli vakit geçiren Akalay, güneşin ve denizin tadını çıkartırken bu anları ölümsüzleştirmeyi de ihmal etmiyor. Bodrum, ülkemizin gözde tatil bölgelerinden biri olarak bilinirken, Birce Akalay da bu güzel yerde unutulmaz bir tatil deneyimi yaşıyor. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla takipçilerini Bodrum'un büyüleyici atmosferine davet eden ünlü oyuncu, güzelliklerle dolu bu tatilin keyfini çıkarıyor.
39 yaşındaki ünlü oyuncu Birce Akalay'dan tatil fotoğrafları gelmeye devam ediyor. Son olarak sosyal medya hesabından arkadaşları ile olan güneşlenirken fotoğraflarını paylaşan ünlü isim, yeşil bikinisiyle sosyal medyayı salladı. Akalay bir dönem meslektaşı İbrahim Çelikkol ile anılmıştı! Ancak ikili arkadaş olduklarını açıklamıştı. Ardından Çelikkol'un Birce Akalay'ın arkadaşı ile aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı. Birce Akalay daha önce Murat Ünalmış ve Sarp Levendoğlu ile evlilik yaşamıştı. İşte detaylar...
39 yaşında olan Birce Akalay 2 kez evlilik yaptı. İlk eşi oyuncu Murat Önalmış ile 2011 yılında dünyaevine girip 2012 yılında ise anlaşamayarak boşandı.
Akalay son dönemlerde meslektaşı İbrahim Çelikkol ile anılıyordu. İkilinin birlikte tatile çıkması iddiaları güçlendirirken Akalay, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla kafa karıştırmıştı.