Murat Ünalmış, Sarp Levendoğlu evliliğinden sonra İbrahim Çelikkol ile anılmıştı! 39’luk Birce Akalay yeşil bikinisiyle boy gösterdi!

39 yaşındaki ünlü oyuncu Birce Akalay'dan tatil fotoğrafları gelmeye devam ediyor. Son olarak sosyal medya hesabından arkadaşları ile olan güneşlenirken fotoğraflarını paylaşan ünlü isim, yeşil bikinisiyle sosyal medyayı salladı. Akalay bir dönem meslektaşı İbrahim Çelikkol ile anılmıştı! Ancak ikili arkadaş olduklarını açıklamıştı. Ardından Çelikkol'un Birce Akalay'ın arkadaşı ile aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı. Birce Akalay daha önce Murat Ünalmış ve Sarp Levendoğlu ile evlilik yaşamıştı. İşte detaylar...