''Yorulduk, yürütemedik" Serenay Sarıkaya Umut Evirgen çifti ayrıldı ilk açıklama geldi! Sosyal medya paylaşımlarını kaldırmaya kıyamayınca dillere düştü

Serenay Sarıkaya ve Umut Evirgen cephesinden kötü haber geldi. Son günlerde magazin dünyası Hadise ve Mehmet Dinçerler'in ayrılık haberleri ile çalkalanırken, bir ayrılık haberi de Sarıkaya'dan geldi. Cem Yılmaz'dan ayrıldıktan sonra yapımcı ve yönetmen Umut Evirgen ile yeni bir aşka yelken açmıştı ancak ilişkileri çalkantılı sürüyordu. Sonunda beklenen ayrılık gerçekleşti. Güzel oyuncunun ayrılıkla ilgili yakın çevresine "Yorulduk, yürütemedik" dediği öğrenildi. Ancak Evirgen'in sosyal medya hesabından Serenay Sarıkaya ile olan paylaşımlarını silmemesi dikkat çekti. İşte detaylar...