''Yorulduk, yürütemedik" Serenay Sarıkaya Umut Evirgen çifti ayrıldı ilk açıklama geldi! Sosyal medya paylaşımlarını kaldırmaya kıyamayınca dillere düştü
Oyuncu Serenay Sarıkaya geçtiğimiz yıl Umut Evirgen ile aşk yaşamaya başlamıştı. Ancak bir süre ilişkilerini magazinden gizlemeyi tercih eden çift, kendilerine her sorulduğunda aşklarını yalanlamıştı. Daha sonra ise sosyal medyadan aşk dolu paylaşımlar gelmişti ve iki isim de birlikteliklerini ilan etmişti.
Serenay Sarıkaya ve Umut Evirgen cephesinden kötü haber geldi. Son günlerde magazin dünyası Hadise ve Mehmet Dinçerler'in ayrılık haberleri ile çalkalanırken, bir ayrılık haberi de Sarıkaya'dan geldi. Cem Yılmaz'dan ayrıldıktan sonra yapımcı ve yönetmen Umut Evirgen ile yeni bir aşka yelken açmıştı ancak ilişkileri çalkantılı sürüyordu. Sonunda beklenen ayrılık gerçekleşti. Güzel oyuncunun ayrılıkla ilgili yakın çevresine "Yorulduk, yürütemedik" dediği öğrenildi. Ancak Evirgen'in sosyal medya hesabından Serenay Sarıkaya ile olan paylaşımlarını silmemesi dikkat çekti. İşte detaylar...
Serenay Sarıkaya yaklaşık bir yıldır birlikte olduğu işletmeci sevgilisi Umut Evirgen ile yollarını ayırdı.
"YORULDUK YÜRÜTEMEDİK"
Serenay Sarıkaya, ayrılıkla ilgili yakın çevresine "Yorulduk, yürütemedik" dediği öğrenildi.
Temmuz ayında tatil paylaşımı yapan Umut Evirgen , Serenay Sarıkaya ile olan paylaşımlarını sosyal medya hesabından silmedi.