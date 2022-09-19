Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz hakkında o gerçek şaşkına çevirdi! Kaan Yıldırım'ın sevgilisi meğer Müge Anlı'nın eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu ile...
Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz hakkında o gerçek şaşkına çevirdi! Kaan Yıldırım'ın sevgilisi meğer Müge Anlı'nın eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu ile hemşehriymiş... Kaan Urgancıoğlu'nun partneri sosyal medya gündeminde. Kendisi gibi oyuncu olan Kaan Yıldırım ile aşk yaşayan Pınar Deniz 4 Kasım 1993 tarihinde dünyaya geldi. Pınar Deniz'in asıl memleketi bakın nereli çıktı. İşte sizler için derlediğimiz ünlülerin memleketleri...
19.09.2022 11:05 - Son Güncelleme: 19.09.2022 11:05
Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz hakkında o gerçek şaşkına çevirdi! Kaan Yıldırım'ın sevgilisi meğer Müge Anlı'nın eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu ile hemşehriymiş!
Şimdilerde Yargı dizisinde avukat Ceylin karakterine hayat veren Pınar Deniz Instagram'da son olarak paylaştığı bu kare ile dikkat çekti.