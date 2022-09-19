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Haberler Magazin Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz hakkında o gerçek şaşkına çevirdi! Kaan Yıldırım'ın sevgilisi meğer Müge Anlı'nın eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu ile...

Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz hakkında o gerçek şaşkına çevirdi! Kaan Yıldırım'ın sevgilisi meğer Müge Anlı'nın eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu ile...

Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz hakkında o gerçek şaşkına çevirdi! Kaan Yıldırım'ın sevgilisi meğer Müge Anlı'nın eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu ile hemşehriymiş... Kaan Urgancıoğlu'nun partneri sosyal medya gündeminde. Kendisi gibi oyuncu olan Kaan Yıldırım ile aşk yaşayan Pınar Deniz 4 Kasım 1993 tarihinde dünyaya geldi. Pınar Deniz'in asıl memleketi bakın nereli çıktı. İşte sizler için derlediğimiz ünlülerin memleketleri...

19.09.2022 11:05 - Son Güncelleme: 19.09.2022 11:05
Yargı’nın Ceylin’i Pınar Deniz hakkında o gerçek şaşkına çevirdi! Kaan Yıldırım’ın sevgilisi meğer Müge Anlı’nın eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu ile...

Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz hakkında o gerçek şaşkına çevirdi! Kaan Yıldırım'ın sevgilisi meğer Müge Anlı'nın eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu ile hemşehriymiş!

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Yargı’nın Ceylin’i Pınar Deniz hakkında o gerçek şaşkına çevirdi! Kaan Yıldırım’ın sevgilisi meğer Müge Anlı’nın eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu ile...

Kaan Yıldırım'la sevgili olan Pınar Deniz'in hayatı merak konusu oldu.

Yargı’nın Ceylin’i Pınar Deniz hakkında o gerçek şaşkına çevirdi! Kaan Yıldırım’ın sevgilisi meğer Müge Anlı’nın eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu ile...

4 Kasım 1993 tarihinde dünyaya gelen Pınar Deniz, Arap kökenlidir. İstanbul Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık bölümünde okudu fakat mezun olmadı. Çocukluğundan beri oyuncu olma hayalleri kuran Deniz, oyunculuk eğitiminin yanı sıra dans dersleri de aldı.

Yargı’nın Ceylin’i Pınar Deniz hakkında o gerçek şaşkına çevirdi! Kaan Yıldırım’ın sevgilisi meğer Müge Anlı’nın eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu ile...

Şimdilerde Yargı dizisinde avukat Ceylin karakterine hayat veren Pınar Deniz Instagram'da son olarak paylaştığı bu kare ile dikkat çekti.

Yargı’nın Ceylin’i Pınar Deniz hakkında o gerçek şaşkına çevirdi! Kaan Yıldırım’ın sevgilisi meğer Müge Anlı’nın eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu ile...

Pınar Deniz'in aslan nereli olduğu merak ediliyordu, gerçek herkesi şaşırttı.

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