Ben Bu Cihana Sığmazam galasında Oktay Kaynarca ilk kez Takvim.com.tr'ye konuştu! Türkiye bu diziyi konuşacak: "Oya gibi işlemeye çalıştık"
Ben Bu Cihana Sığmazam galasında Mesrure Merve Arslan sordu, Oktay Kaynarca ilk kez Takvim.com.tr'ye konuştu. Proje tasarım ve genel hikayesini Oktay Kaynarca ile Onur Tan'ın oluşturduğu dizinin senaryosunu Yusuf Reha Alp, Mahinur Ergun ve Ali Can Yaraş kalem alıyor. Turkuvaz Medya Merkezi'nde gerçekleşen galada biz de Takvim.com.tr olarak yerimizi aldık. Türkiye Salı akşamı Ben Bu Cihana Sığmazam'ı konuşacak!
"OYA GİBİ İŞLEMEYE ÇALIŞTIK"
Ben Bu Cihana Sığmazam galasında Oktay Kaynarca ilk kez Takvim.com.tr'ye konuştu! Türkiye Salı akşamı Ben Bu Cihana Sığmazam'ı konuşacak...
NEDEN DİZİNİN ADI BEN BU CİHANA SIĞMAZAM?
Oktay Kaynarca, Ben Bu Cihana Sığmazam'ın çıkış hikayesini anlattı: "Seyyid Nesimi'nin Ben Bu Cihana Sığmazam adlı şiiri beni çok etkilemişti. Sürekli okuduğum beğendiğim bir şiir. Bu diziyi hazırlamaya karar verdiğimiz süreçte bu fikrin diziyle buluşmasının iyi olacağını düşündüm."
"Sonra dizinin isminin direkt şiirin ana cümlesini taşımasını istedik. Orijinalini bozmadan kullanalım istedik. İnsanlar tarafından 'almazam' kelimesi garip algılanıyor ama şiiri okuduktan sonra ne dediğimiz anlaşılacak. Ayrıca şiirin yazım dilinin orijinalliğini elimizden geldiğince bozmak istemedik, dolayısıyla biraz da köklerimize ve dilimize bir selam vermiş olduk. Bu vesileyle bu güzel şiir de okunmuş olacak."