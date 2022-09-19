Ben Bu Cihana Sığmazam galasında Oktay Kaynarca ilk kez Takvim.com.tr'ye konuştu! Türkiye bu diziyi konuşacak: "Oya gibi işlemeye çalıştık"

NEDEN DİZİNİN ADI BEN BU CİHANA SIĞMAZAM?

Oktay Kaynarca, Ben Bu Cihana Sığmazam'ın çıkış hikayesini anlattı: "Seyyid Nesimi'nin Ben Bu Cihana Sığmazam adlı şiiri beni çok etkilemişti. Sürekli okuduğum beğendiğim bir şiir. Bu diziyi hazırlamaya karar verdiğimiz süreçte bu fikrin diziyle buluşmasının iyi olacağını düşündüm."