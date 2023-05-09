Yöntemi cildi mermer gibi yapıyor! 45 yaşında genç görünmesini sağlayan yaşlanma karşıtı bakımı açıkladı! TikTok’ta...

Gençleşmenin formülünü açıkladı! TikTok'ta 45 yaşındaki kadın o yöntemle 20 yaşlarına nasıl geri döndüğünü anlattı. Görenlerin yaşına inanamadığı kadın takipçileriyle yaşlanma karşıtı bakımını paylaştı. Yıllardır özellikle kadınlar bir yaşa geldikten sonra bakım ürünlerini arttırıp nasıl genç görünebileceklerini araştırıyor. Zaman içerisinde kırışan cilt için o yöntem Nicole için mutlu sonuca erdiriyor.