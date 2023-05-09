Yöntemi cildi mermer gibi yapıyor! 45 yaşında genç görünmesini sağlayan yaşlanma karşıtı bakımı açıkladı! TikTok'ta...
45 yaşındaki Nicole, yaşından daha genç görünmesiyle dikkatleri üzerine çekiyor. Diğer kadınlardan farklı olarak genç ve taze bir görünüme sahip olan Nicole, nasıl bu kadar genç gözüktüğünü paylaştı. Sosyal medyada büyük bir ilgi gören ve parlak cildiyle dikkat çeken Nicole, "Ben bir estetik doktor asistanıyım. Yüzümü taze ve genç göstermek için uyguladığım en iyi 5 yöntemi sizinle paylaşacağım" dedi. İşte Nicole'nin 45 yaşında genç görünmesini sağlayan yaşlanma karşıtı ipuçları!
Gençleşmenin formülünü açıkladı! TikTok'ta 45 yaşındaki kadın o yöntemle 20 yaşlarına nasıl geri döndüğünü anlattı. Görenlerin yaşına inanamadığı kadın takipçileriyle yaşlanma karşıtı bakımını paylaştı. Yıllardır özellikle kadınlar bir yaşa geldikten sonra bakım ürünlerini arttırıp nasıl genç görünebileceklerini araştırıyor. Zaman içerisinde kırışan cilt için o yöntem Nicole için mutlu sonuca erdiriyor.
KOLAJEN ÜRETİMİNİ TEŞVİK EDİYOR
Nicole'ün ikinci güzellik prosedürü cilt sıkılaştırma tedavisidir. Güzellik uzmanı, bunların genellikle kollajen üretimini, sıkılaşmayı ve kaldırmayı teşvik etmek için cilde derinlemesine nüfuz eden radyo frekansı veya ısı kullandığını açıkladı.
IŞILTI VERİYOR
Microneedling, Nicole'ün favorilerinden bir diğeri: "Bu, cilt dokusunu ve cildin genel kalitesini iyileştirmenin yanı sıra size o genç ışıltıyı vermek için harika."
YANAKLARINIZA HACİM KAZANDIRIR
Nicole ayrıca yüz için, doğal olarak yaşlandıkça kaybettiğimiz cildin hacmini ve dolgunluğunu korumaya yardımcı olan biyo-uyarıcıları tavsiye etti.