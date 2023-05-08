47’lik Nefise Karatay'ın kızı Maya sosyal medyayı salladı! Güzelliğiyle annesini solladı! Gören dilini ısırdı! "Ne kadar büyümüş..."
Yusuf Day ile 2012 yılında dünyaevine giren ve bu evlilikten Maya adında bir kızı olan Nefise Karatay, sosyal medya hesabında yayınladığı son pozlarla dikkat çekti. 47 yaşındaki ünlü isim, kızı Maya ile verdiği pozları art arda Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu. Anne-kızın pozları sosyal medyayı sallarken Maya'nın son hali görenleri şaşkına çevirdi. Sosyal medya kullanıcıları, Maya için "Güzelliğiyle annesini sollamış", "Ne kadar büyümüş" yorumlarında bulundu. İşte Nefise Karatay'ın o paylaşımı...
08.05.2023 18:40 - Son Güncelleme: 08.05.2023 18:40
1997 yılında Türkiye Güzeli seçilen Nefise Karatay hem kariyeri hem de özel hayatıyla sık sık adından söz ettirdi.
16 Temmuz 2012 yılında Yusuf Day ile nikah masasına oturan ünlü ismin bu evlilikten Maya adında bir evladı oldu.