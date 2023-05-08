41 yıl sonra bir ilk! Yeşilçam güzeli Bahar Öztan Doktor Civanım'daki motosikletle poz verdi! Son haliyle yine büyüledi! Kemal Sunal ile...
Şaşkın Milyoner'le sinema hayatına başlayan ve Yeşilçam'ın Gamzeli Güzeli olarak bilinen Bahar Öztan, özellikle Kemal Sunal ile başrolü üstlendiği filmlerle hafızalara kazındı. Hem yeteneği hem de güzelliğiyle Yeşilçam'a damga vuran oyuncu, 41 yıl sonra Doktor Civanım filminde Kemal Sunal ile bindiği sepetli motosikletle bir araya geldi. Yeşilçam güzeli uzun bir aradan sonra motosikleti tekrar görünce duygusal anlar yaşarken Öztan'ın son hali bir kez daha hayran bıraktı. İşte Bahar Öztan'ın son hali...
Kemal Sunal'ın baş rol oynadığı "Doktor Civanım" filminde kullandığı 1971 model sepetli motosiklet, Bodrum'da yaşayan oyuncu Bahar Öztan'la buluştu. 1982 yılında başrollerini Kemal Sunal ve Bahar Öztan'ın paylaştığı "Doktor Civanım" filminde kullanılan sepetli motosikleti Bodrum'a getiren Ali Dingil Bodrum Belediye Meydanı'nda Öztan'a sürpriz yaptı.
Orijinal haliyle duran motosikleti gören Öztan duygusal anlar yaşadı. Motosiklete binmesinin ardından o günlere geri döndüğünü söyleyen Öztan'ın sağlık durumunun da iyi olduğu görüldü. Engin Ardan tarafından organize edilen buluşmaya vatandaşlarda yoğun ilgi gösterdi. Özellikle motosikletin önünde Bahar Öztan'ı görenler bol bol fotoğraf çektirdi.
4'ÜNCÜ KEZ KANSERİ YENİYOR
Türk Sineması'nın unutulmaz oyuncularından olan Bahar Öztan daha önce 3 kez kanseri yenerek hayata tutunmuştu. Kolon kanseriyle mücadelesine yeniden başlayan Öztan yeniden tedavi görmeye başlamış ve kemoterapi uygulamasına geçilmişti. Kanserle mücadele eden Öztan'ın durumunun iyi olduğu da gözlendi.
Çok kıymetli bir filmdi çok kıymetli arkadaşlarımızla birlikte oynamıştık. Hayatta olmayanlara Allahtan rahmet diliyorum. Yaşayanlara ise selamlarımı iletiyorum. Yıllar önce Kemal Sunal önde oturuyordu bende arkasında ona sarılmıştım. Çok güzel bir filmdi halen halkımız çok seviyor, izliyor ve gülebiliyor.