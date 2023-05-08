41 yıl sonra bir ilk! Yeşilçam güzeli Bahar Öztan Doktor Civanım’daki motosikletle poz verdi! Son haliyle yine büyüledi! Kemal Sunal ile...

Çok kıymetli bir filmdi çok kıymetli arkadaşlarımızla birlikte oynamıştık. Hayatta olmayanlara Allahtan rahmet diliyorum. Yaşayanlara ise selamlarımı iletiyorum. Yıllar önce Kemal Sunal önde oturuyordu bende arkasında ona sarılmıştım. Çok güzel bir filmdi halen halkımız çok seviyor, izliyor ve gülebiliyor.