Yönetmen kavgasında ikinci perde! Şimdi söz Nuri Bilge Ceylan’da! Zeki Demirkubuz'a verdi veriştirdi: Bu ceza sana yetiyor!

Türk sinemasının iki tanınmış yönetmeni Zeki Demirkubuz ile Nuri Bilge Ceylan arasındaki tartışma, geçen günlerde yeniden alevlenmişti. Katıldığı bir programda Nuri Bilge Ceylan'la küslüğü hakkında açıklamalar yapan Zeki Demirkubuz'un sözlerine Nuri Bilge Ceylan'dan kısa bir yanıt gelmişti. Ceylan bu kez, uzun uzadıya kaleme aldığı bir açıklamayla meslektaşına yanıt verdi. Ceylan'ın "Bu ceza sana yetiyor" şeklindeki sözleri dikkat çekti. İşte Zeki Demirkubuz ile Nuri Bilge Ceylan arasındaki tüm olup bitenler...
Zeki Demirkubuz ile Nuri Bilge Ceylan arasındaki tartışma geçen günlerde yeniden alevlendi. Katıldığı bir programda Nuri Bilge Ceylan'la küslüğü hakkında açıklamalar yapan Zeki Demirkubuz, meslektaşıyla yaşadığı gerginliğin nedenini anlatırken "Susacak, dişini sıkacak ve bir daha tek kelime etmeyecek" ifadelerini kullandı.
Ceylan'dan Demirkubuz'a ise cevap X (Twitter) üzerinden geldi. Ceylan, "Ne söylerse söylesin cevap vermeyeyim diyordum ama bu üslup karşısında ne yazık ki bu artık mümkün değil. Kendine şimdiden bir YouTube kanalı açarsa iyi eder. Yakında..." dedi.
BEKLENEN AÇIKLAMA GELDİ!
"Yakında" diyerek ileri bir tarihi işaret eden Nuri Bilge Ceylan'dan beklenen açıklama geldi.
Yine X üzerinden açıklama yapan Ceylan, Demirkubuz'un 'algı oluşturmaya yönelik hayal ürünü iddialarla uğraştığını' belirterek "2006 yılında Antalya'daki törene 40 derece ateşle geldiğimi, sağlık nedeniyle bayıldığımı bildiğin ve o dönemde bunu bütün gazeteler yazdığı halde hala öyle şeyler söyleyebilmen inanılmaz. Her zaman yaptığın gibi 'madem böyle bir algı oluşmuş, öyleyse bundan yararlanayım' şeklinde düşünüyorsun" ifadesini kullandı.