Yönetmen kavgasında ikinci perde! Şimdi söz Nuri Bilge Ceylan’da! Zeki Demirkubuz'a verdi veriştirdi: Bu ceza sana yetiyor!

1 Zeki Demirkubuz ile Nuri Bilge Ceylan arasındaki tartışma geçen günlerde yeniden alevlendi. Katıldığı bir programda Nuri Bilge Ceylan'la küslüğü hakkında açıklamalar yapan Zeki Demirkubuz, meslektaşıyla yaşadığı gerginliğin nedenini anlatırken "Susacak, dişini sıkacak ve bir daha tek kelime etmeyecek" ifadelerini kullandı.

2 Ceylan'dan Demirkubuz'a ise cevap X (Twitter) üzerinden geldi. Ceylan, "Ne söylerse söylesin cevap vermeyeyim diyordum ama bu üslup karşısında ne yazık ki bu artık mümkün değil. Kendine şimdiden bir YouTube kanalı açarsa iyi eder. Yakında..." dedi.