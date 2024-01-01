13 yıl sonra bir ilk! İbrahim Tatlıses'i ağlatan sürpriz! Serdar Ortaç’la sahne aldı konser sonrası kuliste duygusal anlar yaşadı

13 yıl sonra bir ilk! İbrahim Tatlıses'i ağlatan sürpriz! Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses, yılbaşı akşamı Kıbrıs'ta meslektaşı Serdar Ortaç ile birlikte sahne aldı. Dinleyicilerine unutulmaz bir gece yaşatan ikiliden İbrahim Tatlıses, konser sonrası ekibinin kendisi için hazırladığı sürprizi görünce gözyaşlarına hakim olamadı. İşte detaylar...
Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses ve popçu Serdar Ortaç, 31 Aralık yılbaşı akşamı Kıbrıs'ta sevenleriyle buluştu.
2024'e sahnede 'merhaba' diyen sanatçılardan Serdar Ortaç, 'Karabiberim', 'Beni Unut', 'Sana Değmez', 'Gamzelim' gibi hit parçalarını art arda seslendirdi.
Ortaç, "Yıllar sonra İmparator ile yeni yıla girmenin onuru ve mutluluğu içindeyim. 2024 çok güzel bir sene olacak. Herkese mutlu yıllar dilerim" dedi.