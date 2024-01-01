13 yıl sonra bir ilk! İbrahim Tatlıses'i ağlatan sürpriz! Serdar Ortaç’la sahne aldı konser sonrası kuliste duygusal anlar yaşadı

13 yıl sonra bir ilk! İbrahim Tatlıses'i ağlatan sürpriz! Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses, yılbaşı akşamı Kıbrıs'ta meslektaşı Serdar Ortaç ile birlikte sahne aldı. Dinleyicilerine unutulmaz bir gece yaşatan ikiliden İbrahim Tatlıses, konser sonrası ekibinin kendisi için hazırladığı sürprizi görünce gözyaşlarına hakim olamadı. İşte detaylar...