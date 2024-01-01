Fahriye Evcen kırmızılar içinde ortalığı yaktı geçti! Burak Özçivit’in güzeller güzeli eşi kadife tulumuyla şov yaptı: Kim der 2 çocuk annesi!

ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman'da başrolü üstlenen Burak Özçivit ile mutlu bir evliliği olan iki çocuk annesi Fahriye Evcen, sosyal medya hesabında yeni yıl akşamına özel bir paylaşımda bulundu. Kırmızı kadife tulumuyla kamera karşısına geçen oyuncu, Instagram'ı adeta podyuma çevirdi. Fit hali ve güzelliğiyle beğeni toplayan Evcen'e "Kim der 2 çocuk annesi" yorumu yapıldı. İşte Fahriye Evcen'in ortalığı kasıp kavuran o paylaşımı...
Oyuncu çift Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, 2017 yılında görkemli bir düğünle dünyaevine girdi. Ünlü çift, 2019'da Karan'ı kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşadı. Evliliklerini iki çocukla taçlandıran ikili, Ocak ayında ise Kerem adını verdikleri oğullarına kavuştu.
Özçivit ile mutlu bir evlilik sürdüren Evcen, sosyal medya paylaşımlarında sık sık ailesine yer verdi. Ünlü isim, şimdi ise bambaşka bir paylaşımla kamera karşısına geçti.
Sosyal medyayı aktif kullanan Fahriye Evcen, sosyal medya hesabında yeni yıl akşamına özel bir paylaşımda bulundu.