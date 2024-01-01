Fahriye Evcen kırmızılar içinde ortalığı yaktı geçti! Burak Özçivit’in güzeller güzeli eşi kadife tulumuyla şov yaptı: Kim der 2 çocuk annesi!

ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman'da başrolü üstlenen Burak Özçivit ile mutlu bir evliliği olan iki çocuk annesi Fahriye Evcen, sosyal medya hesabında yeni yıl akşamına özel bir paylaşımda bulundu. Kırmızı kadife tulumuyla kamera karşısına geçen oyuncu, Instagram'ı adeta podyuma çevirdi. Fit hali ve güzelliğiyle beğeni toplayan Evcen'e "Kim der 2 çocuk annesi" yorumu yapıldı. İşte Fahriye Evcen'in ortalığı kasıp kavuran o paylaşımı...