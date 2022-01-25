Yonca Evcimik'ten sahnede "90'lardan beri çıplağım" çıkışı! Gözler bir kez daha 'sahnede külot giymesinler' diyen İzzet Yıldızhan'da...
Yonca Evcimik'ten sahnede "90'lardan beri çıplağım" çıkışı! Gözler bir kez daha 'sahnede külot giymesinler' diyen İzzet Yıldızhan'a çevrildi. 90'lı yıllara damga vuran, 'Abone' ve 'Kendine Gel' gibi çok konuşulan albümlerin sahibi olan şarkıcı Yonca Evcimik, önceki akşam bir mekanda konser verdi. Magazin gündemine oturan sahne kostümü polemiğiyle ilgili konuşan Yonca Evcimik bakın neler söyledi.
25.01.2022 11:16
- Son Güncelleme: 25.01.2022 11:22
Yonca Evcimik'ten sahnede "90'lardan beri çıplağım" çıkışı! Gözler bir kez daha 'sahnede külot giymesinler' diyen İzzet Yıldızhan'da...
Ünlü şarkıcı Yonca Evcimik, hafta sonu Zorlu PSM'de konser vererek dansçıları ile birlikte kendisini dinlemeye gelenlere eğlenceli bir gece yaşattı. Sahne şovu ve dansları ile dikkat çeken şarkıcı, günlerdir gündemde olan sahne kostümü tartışmasıyla ilgili konuştu.
Konserlerinin hız kesmeden devam ettiğini söyleyen 58 yaşındaki şarkıcı Yonca Evcimik, yakında sürprizleri olacağını da sözlerine ekledi.