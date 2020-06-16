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Yonca Evcimik havuz başı pozlarıyla dikkatleri üzerine çekti! Yonca Evcimik kaç yaşında?

Yonca Evcimik yaşına rağmen görünen fit vücudu ile dikkat çekmeye devam ediyor. Karantina günlerinde göbek dansı ile adından söz ettiren Yonca Evcimik'in Instagram paylaşımlarının ardından yaşı merak konusu oldu. 2016 yılında bir dergi için verdiği havuz başı pozlarını takipçileriyle paylaşan Yonca Evcimik, kusursuz fiziğiyle mankenlere taş çıkarttı. Evcimik güzellik sırlarını sevenleri ile paylaştı. Yıllardır tanıdığımız Yonca Evcimik nasıl oluyor da bu kadar fit kalmayı başarabiliyor? İşte sırrı...

16.06.2020 10:47 - Son Güncelleme: 16.06.2020 10:47
Yonca Evcimik havuz başı pozlarıyla dikkatleri üzerine çekti! Yonca Evcimik kaç yaşında?

2016 yılında bir dergi için verdiği havuz başı pozlarını takipçileriyle paylaşan Yonca Evcimik, Instagram paylaşımları ile adından söz ettirmeyi başardı. Kusursuz fiziğiyle mankenlere taş çıkaran Evcimik, güzellik sırlarını sevenleri ile paylaştı...

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Yonca Evcimik havuz başı pozlarıyla dikkatleri üzerine çekti! Yonca Evcimik kaç yaşında?

Şarkılarıyla 90'lı yıllara damga vuran şarkıcı, geçtiğimiz yıl da karın gerdirme operasyonu yaptıran Yonca Evcimik'in bir takipçisi bu karelere "Hangi birinize bakayım, şaşırdım" yorumunu yaptı.

Yonca Evcimik havuz başı pozlarıyla dikkatleri üzerine çekti! Yonca Evcimik kaç yaşında?

Posta'nın haberine göre; Evcimik, gençlik sırrını 10 maddede özetledi:

1- Hergün 10 bin adım atıyor ve yazları bir saat yüzüyorum.
2- Yemekte ipin ucunu kaçırırsam ertesi gün az yiyorum.
3- Bol bol su içiyorum.

Yonca Evcimik havuz başı pozlarıyla dikkatleri üzerine çekti! Yonca Evcimik kaç yaşında?

4- Negatif insanlardan kaçıyorum, yoksa ömrümü yerler.
5- Keyifli ortamlarda bulunuyorum.
6- Arada Bodrum'dakiş 'Yoncimik Cumhuriyeti' dediğim evime kaçıyorum.

7- Güzellik adına kozmetik ve tekonlojik gelişmeleri takipteyim.
8- Uykuma önem veriyorum.
9- Makyaj yapmıyorum.
10- İki şansım var: Bizde gençlik genetik ve minyonuz.

Yonca Evcimik havuz başı pozlarıyla dikkatleri üzerine çekti! Yonca Evcimik kaç yaşında?

Evcimik, karantina günlerinde gobek dansı ile dikkat çekmişti.

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