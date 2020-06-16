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Yonca Evcimik havuz başı pozlarıyla dikkatleri üzerine çekti! Yonca Evcimik kaç yaşında?

Yonca Evcimik yaşına rağmen görünen fit vücudu ile dikkat çekmeye devam ediyor. Karantina günlerinde göbek dansı ile adından söz ettiren Yonca Evcimik'in Instagram paylaşımlarının ardından yaşı merak konusu oldu. 2016 yılında bir dergi için verdiği havuz başı pozlarını takipçileriyle paylaşan Yonca Evcimik, kusursuz fiziğiyle mankenlere taş çıkarttı. Evcimik güzellik sırlarını sevenleri ile paylaştı. Yıllardır tanıdığımız Yonca Evcimik nasıl oluyor da bu kadar fit kalmayı başarabiliyor? İşte sırrı...

16.06.2020 10:47 - Son Güncelleme: 16.06.2020 10:47 BU GALERİYİ PAYLAŞ





