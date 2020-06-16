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Eşkıya'nın Hızır Ali'si Yalçın Hafızoğlu'nun sevgiisi güzelliğiyle büyülüyor! İşte Yalçın Hafızoğlu'nun sevgilisi Güliz Erkut

İlk olarak 2015 yılında izleyici karşısına çıkan, o gün bugündür zirveden inmeyen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ekran klasiklerinden biri haline geldi. Kadrosunda Oktay Kaynarca, Ozan Akbaba, Yunus Emre Yıldırımer gibi isimleri bulunduran Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölümleriyle ekran başına kilitliyor. Dizinin en çok sevilen isimlerinden biri Yalçın Hafızoğlu. Edho'nun Hızır Ali'si Yalçın Hafızoğlu hem oyunculuğu hem de özel hayatı ile takdir topluyor. Sevgilisi ile olan fotoğraflarını medya hesabından paylaşan Yalçın Hafızoğlu'nun sevgilisinin güzelliği herkesi büyülüyor. İşte başta Eşkıya'nın Hızır Ali'si Yalçın Hafızoğlu olmak üzere ünlülerin eşleri ve sevgilileri.

16.06.2020 10:31 - Son Güncelleme: 16.06.2020 10:31 BU GALERİYİ PAYLAŞ





