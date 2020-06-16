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Survivor Barış yere yığıldı, Yasin sinir krizi geçirdi! Survivor Evrim'den şok tepki! Survivor 2020'de neler oluyor?
Survivor Barış yere yığıldı, Yasin sinir krizi geçirdi! Survivor Evrim'den şok tepki! Survivor 2020'de neler oluyor?
Survivor 2020 izleyiciyi ekran başına kilitlemeye devam ediyor. 9 yarışmacının çeyrek finale kalabilmek için mücadele ettiği Survivor'da dün akşam ödül oyunu heyecanı vardı. 'Ünlüler Gönüllüler' formatının sona erdiği 'Survivor 2020'de; Cemal Can Canseven kaptanlığındaki kırmızı takım, Sadık Ardahan Uzkanbaş kaptanlığındaki mavi takıma karşı mücadele etti. Ödül oyunu sırasında Yasin gözyaşlarına boğuldu, Barış sakatlık geçirdi, Evrim ise tavrı ile tepki çekti.
16.06.2020 12:08
- Son Güncelleme: 16.06.2020 12:25
9 yarışmacının çeyrek finale kalabilmek için mücadele ettiği Survivor'da dün akşam ödül oyunu heyecanı vardı. 'Ünlüler Gönüllüler' formatının sona erdiği 'Survivor 2020'de; Cemal Can Canseven kaptanlığındaki kırmızı takım, Sadık Ardahan Uzkanbaş kaptanlığındaki mavi takıma karşı mücadele etti.
Survivor 2020 sunucusu Murat Ceylan'ın "Kazanan takım özel bir jete binecek. Sizi buradan alıyoruz, Samana'ya götürüyoruz. Samana muhteşem plajın olduğu çok özel bir yer. Bu özel yerde sizi havalimanında bir araba karşılayacak, etrafı gezdirecek. Ardından muazzam bir şelaleye götürecek. Daha sonra malikaneye gideceksiniz. Muhteşem bir manzarada, muhteşem bir sofra sizi bekliyor. Sörf yapabileceksiniz, açık hava sineması izleyebileceksiniz" sözlerini duyan yarışmacılar adeta kendilerinden geçti.
YASİN, BERKAN'A KARŞI!
Ödülün açıklanmasıyla birlikte iki takım mücadele için parkurdaki yerlerini aldı. 3-1 Mavi takımın üstünlüğü varken Yasin ile Berkan parkura çıktı.
'YASİN OYUNA DEVAM EDEMEZ'
Parkuru birlikte bitiren iki yarışmacı, aynı anda atışlara başladılar. Karşılaşmayı kazanan ise Berkan oldu. Oyun sonrasında belindeki sakatlığı nedeniyle Doktor Metin Kuş ile görüşen Yasin'in oyuna devam edemeyeceği açıklandı.
BARIŞ'I ARI SOKTU
Mavi takımın 5-4 önde olduğu anda Evrim ile Barış parkura çıktı. Barış'ı parkurun start kısmında arı soktu. Parkuru ilk bitiren Evrim oldu. Geriden gelen Barış, başarılı atışları ile skorda dengeyi sağladı.