Yolları yine denk geldi! Kurtlar Vadisi'nin Abuzer ve Erdal'ından tebessüm ettiren kare! Yıllar sonra...

Muhammed Cangören ve Sefa Zengin Kurtlar Vadisi'nde Abuzer ile Erdal Kömürcü karakterleriyle çok konuşulmuştu. İkili dizinin efsane isimleri arasındaki yer alıyor. Abuzer Kömürcü karakteriyle nam salan Muhammed Cangören yeni sezonda Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz kadrosuna katıldı. Son olarak Çukur dizisinde Reşit Feyzullah karakterine hayat veren usta oyuncu EDHO'da Hırsız Hamdi tiplemesiyle milyonları güldürmeye devam ediyor. Ayrıca Muhammed Cangören'in yıllar önce Kurtlar Vadisi'nde oğlu Erdal'a hayat veren Sefa Zengin ile çektirdiği fotoğraf ise hayranlarını gülümsetti.