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Neslihan Atagül korkutan hastalığı yüzünden İngiltere'de! Sefirin Kızı dizisine ivedilikle veda etmişti...

Neslihan Atagül korkutan hastalığı yüzünden İngiltere'de! Geçirgen bağırsak sendromu hastalığına yakalanmasının ardından rol aldığı Sefirin Kızı dizisine ivedilikle veda etmişti güzel oyuncu Neslihan Atagül... Elde edinilen bilgiye göre 28 yaşındaki Atagül, tedavi için İngiltere'ye gitti. Özel bir beslenme programı uygulayan Neslihan Atagül, yalnızca evde pişen yemekleri, avakado ve hindistan cevizi yağı tüketiyor.

30.03.2021 09:12 - Son Güncelleme: 30.03.2021 09:17
Neslihan Atagül korkutan hastalığı yüzünden İngiltere'de! Sefirin Kızı dizisine ivedilikle veda etmişti...

Neslihan Atagül korkutan hastalığı yüzünden İngiltere'de! Sefirin Kızı dizisine ivedilikle veda etmişti... Uzunca bir süredir bağırsak sendromu rahatsızlığı ile mücadele eden Neslihan Atagül, tedavi için İngiltere'ye gitti. Test sonuçları sonrasında tedavisine başlanılan güzel oyuncu için özel bir beslenme programı hazırlandı.

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Neslihan Atagül korkutan hastalığı yüzünden İngiltere'de! Sefirin Kızı dizisine ivedilikle veda etmişti...

Geçirgen bağırsak sendromu hastalığı nedeniyle Sefirin Kızı dizisinden ayrılan ünlü oyuncu Neslihan Atagül'ün sağlık durumu ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Neslihan Atagül korkutan hastalığı yüzünden İngiltere'de! Sefirin Kızı dizisine ivedilikle veda etmişti...

YENİ BİR TEDAVİYE BAŞLADI

TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Uzunca bir süredir ekranlara ve projelere ara verip vaktini hastalığının tedavisi için kendisine ayıran Neslihan Atagül, İngiltere'ye gitti.

Orada hastalığı için bir dizi test yaptıran güzel oyuncu, sonuçları aldıktan sonra doktorların tanısı ile yeni bir tedaviye başladı.

Neslihan Atagül korkutan hastalığı yüzünden İngiltere'de! Sefirin Kızı dizisine ivedilikle veda etmişti...

ÖZEL BESLENME PROGRAMI UYGULUYOR

Buna göre kendisine özel bir beslenme programı uygulayan Neslihan Atagül, yalnızca evde pişen yemekleri tüketmeye başladı. Avakado ve hindistan cevizi yağı da tüketmeye başlayan Atagül'ün bol bol dinlendiği ve enerji toplamaya çalıştığı öğrenildi.

Neslihan Atagül korkutan hastalığı yüzünden İngiltere'de! Sefirin Kızı dizisine ivedilikle veda etmişti...

"SAĞLIĞIM DAHA KIYMETLİYDİ"
"Biraz dinlenmeye ihtiyacım var" diyerek 'Nare' karakterine veda eden ünlü oyuncu, söz konusu takipçisine, "Ne yapayım, sağlığım daha kıymetliydi" cevabını verdi.