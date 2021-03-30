Neslihan Atagül korkutan hastalığı yüzünden İngiltere'de! Sefirin Kızı dizisine ivedilikle veda etmişti...
Neslihan Atagül korkutan hastalığı yüzünden İngiltere'de! Geçirgen bağırsak sendromu hastalığına yakalanmasının ardından rol aldığı Sefirin Kızı dizisine ivedilikle veda etmişti güzel oyuncu Neslihan Atagül... Elde edinilen bilgiye göre 28 yaşındaki Atagül, tedavi için İngiltere'ye gitti. Özel bir beslenme programı uygulayan Neslihan Atagül, yalnızca evde pişen yemekleri, avakado ve hindistan cevizi yağı tüketiyor.
Neslihan Atagül korkutan hastalığı yüzünden İngiltere'de! Sefirin Kızı dizisine ivedilikle veda etmişti... Uzunca bir süredir bağırsak sendromu rahatsızlığı ile mücadele eden Neslihan Atagül, tedavi için İngiltere'ye gitti. Test sonuçları sonrasında tedavisine başlanılan güzel oyuncu için özel bir beslenme programı hazırlandı.
YENİ BİR TEDAVİYE BAŞLADI
TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Uzunca bir süredir ekranlara ve projelere ara verip vaktini hastalığının tedavisi için kendisine ayıran Neslihan Atagül, İngiltere'ye gitti.
Orada hastalığı için bir dizi test yaptıran güzel oyuncu, sonuçları aldıktan sonra doktorların tanısı ile yeni bir tedaviye başladı.