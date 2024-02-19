Yolda görseniz tanımazsınız! Ünlülerin makyajsız hallerini gören bir görmeyen bin pişman!

Ünlüler, kırmızı halılarda ve kameralarda her zaman kusursuz makyaj ve saç tasarımlarıyla karşımıza çıksalar da, günlük hayatlarında makyajsız halleriyle de doğal güzelliklerini sergiliyorlar. Sosyal medya hesaplarından paylaştıkları makyajsız fotoğraflarla hayranlarına ve takipçilerine gerçek yüzlerini gösteriyorlar. Bazı hayranlar ünlülerin makyajsız hallerini çok beğenirken, bazıları ise "Yolda görsem tanımam" gibi yorumlarda bulunuyor.