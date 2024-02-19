Ünlüler, kırmızı halılarda ve kameralarda her zaman kusursuz makyaj ve saç tasarımlarıyla karşımıza çıksalar da, günlük hayatlarında makyajsız halleriyle de doğal güzelliklerini sergiliyorlar. Sosyal medya hesaplarından paylaştıkları makyajsız fotoğraflarla hayranlarına ve takipçilerine gerçek yüzlerini gösteriyorlar. Bazı hayranlar ünlülerin makyajsız hallerini çok beğenirken, bazıları ise "Yolda görsem tanımam" gibi yorumlarda bulunuyor.
Gösterişli sahne ışıklarının ardında parlayan ünlüler, makyajsız halleriyle sosyal medyayı sallıyor! Sahne ve kamera önündeki kusursuz görüntülerinin yanı sıra, ünlülerin günlük hayatta makyajsız olarak paylaştıkları fotoğraflar, hayranlarına ve takipçilerine gerçek ve doğal yüzlerini gösteriyor. İşte Türk ünlülerin makyajsız halleri...
Melis Sezen
Ece Seçkin