Survivor All Star'da kaos çıktı! 3 kavga ortalık toz duman! "Acun bu sefer masayı fırlatacak..." Sercan, Pınar, Seda, Sema diskalifiye...

Survivor All Star'ın 37. bölüm fragmanı, adeta bir bomba gibi düştü! Hakan'ın aldığı ceza ve adadaki gerilim dolu anlar, izleyenleri şoke etti. Fragmanda iki kadın yarışmacının birbirine saldırması, Hilmicem, Avatar Atakan ve Yasin'in büyük kavgası ve Ogeday ile Hakan arasındaki sert tartışma dikkat çeken anlar arasında. Fragmanda Hakan'ın, Acun Ilıcalı tarafından bir ceza aldığı görülüyor. Cezanın sebebi tam olarak bilinmese de, Hakan'ın adada kurallara uymadığı ve disiplinsiz davranışlarda bulunduğu düşünülüyor.