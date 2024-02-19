Survivor All Star'da kaos çıktı! 3 kavga ortalık toz duman! "Acun bu sefer masayı fırlatacak..." Sercan, Pınar, Seda, Sema diskalifiye...

Survivor All Star'ın 37. bölüm fragmanı, adeta bir bomba gibi düştü! Hakan'ın aldığı ceza ve adadaki gerilim dolu anlar, izleyenleri şoke etti. Fragmanda iki kadın yarışmacının birbirine saldırması, Hilmicem, Avatar Atakan ve Yasin'in büyük kavgası ve Ogeday ile Hakan arasındaki sert tartışma dikkat çeken anlar arasında. Fragmanda Hakan'ın, Acun Ilıcalı tarafından bir ceza aldığı görülüyor. Cezanın sebebi tam olarak bilinmese de, Hakan'ın adada kurallara uymadığı ve disiplinsiz davranışlarda bulunduğu düşünülüyor.
Survivor'ın yeni bölüm fragmanı, izleyicilere çalkantılı bir atmosfer vaat ediyor. Hakan'ın aldığı ceza ile başlayan olaylar, büyük bir gerginliği beraberinde getiriyor. Rio ödülü sırasında kural ihlali yaparak ceza alan Hakan, bu durumu ispiyonlama iddialarıyla daha da çetinleştiriyor.
Görüüntüler Hakan'ın tepkisiyle başlayıp, ardından iki kadın yarışmacının arasında yaşanan çatışmayı gösteriyor. Berna'nın Sercan tarafından zor tutulduğu bu anlar, gergin atmosferin yalnızca bir başlangıcı gibi görünüyor.
Hilmicem, Avatar Atakan ve Yasin arasında gerçekleşen tartışma sahneleri, izleyiciler tarafından merakla bekliyor.