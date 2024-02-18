21 yıl dile kolay! Survivor Seda Ocak’ın sır gibi sakladığı eşi bakın kim çıktı! Sema Aydemir’in eniştesi meğer...

Pınar Saka, Sema Aydemir, Seda Ocak arasında yaşanan kavga Survivor All Star 2024 yarışmasına damga vurdu. Ekrana yansıyan kavga görüntülerinin ardından gündem olan Seda Ocak'ın hayatı ise merak edilip araştırılmaya başlandı. İkizi Sema Aydemir ile aynı yarışmada yer alan fenomen yarışmacının özellikle ailesi merak edildi. Ocak'ın 21 yıl önce nikah masasına oturduğu eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.
Survivor All Star 2024 kadrosunun dikkat çeken isimlerinden biri olan Seda Ocak'ın hayatı merak edildi.
İkizi Sema Aydemir ile aynı yarışmada yer alan Seda Ocak'ın özellikle ailesi merak konusu oldu.
Ocak'ın 21 yıl önce nikah masasına oturduğu eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.