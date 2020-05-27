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Yok böyle değişim! Burcu Esmersoy'un eski hali görenleri şaşkına çevirdi....

Burcu Esmersoy son dönemlerde magazin gündeminden düşmüyor. Boşandığı eşi Berk Suyabatmaz ile onun yeni sevgilisi Berrak Tüzünataç'ın fotoğraflarını beğenen Burcu Esmersoy son olarak 'Davet ederlerse düğünlerine de giderim' açıklamasını yapmıştı. Bu açıklama sonrası Burcu Esmersoy sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri haline geldi. Güzelliğiyle dikkatleri üzerine çeken Burcu Esmersoy'un yıllar içerisindeki değişimi görenleri hayrete düşürdü. Adeta bambaşka birine dönüşen Burcu Esmersoy'un eski hali sizi çok şaşırtacak. İşte Burcu Esmersoy ve diğer ünlülerin yıllar içerisindeki değişimleri...

27.05.2020 00:22 - Son Güncelleme: 27.05.2020 00:22
Yok böyle değişim! Burcu Esmersoy'un eski hali görenleri şaşkına çevirdi....

İşte başta Burcu Esmersoy olmak üzere ünlülerin yıllar içerisindeki değişimleri...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Yok böyle değişim! Burcu Esmersoy'un eski hali görenleri şaşkına çevirdi....

ÜNLÜLERİN YILLAR İÇERİSİNDEKİ DEĞİŞİMLERİ

ENGİN AKYÜREK

Yok böyle değişim! Burcu Esmersoy'un eski hali görenleri şaşkına çevirdi....
Yok böyle değişim! Burcu Esmersoy'un eski hali görenleri şaşkına çevirdi....
Yok böyle değişim! Burcu Esmersoy'un eski hali görenleri şaşkına çevirdi....
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