Burcu Esmersoy'dan, Berk Suyabatmaz'la Berrak Tüzünataç açıklaması: 'Davet ederlerse düğünlerine de giderim' 06.02.2020 17:28

Eski eşi Berk Suyabatmaz’la aşkı Berrak Tüzünataç’ın paylaşımlarını beğenen Burcu Esmersoy’dan “Art niyet aramayın” çıkışı geldi. Esmersoy, "Takip ettiğim herkesi beğendiğim gibi o fotoğrafı da beğendim. Beğenilerimin altında art niyet aramayın" diye konuştu. Peki Burcu Esmersoy, Berk Suyabatmaz’ın Berrak Tüzünataç'la aşk pozunu neden beğendi? İşte Burcu Esmersoy'un konuyla ilgili açıklamaları...

Eski eşi Berk Suyabatmaz'la sevgilisi Berrak Tüzünataç'ın aşk paylaşımlarını beğenerek olay olan Burcu Esmersoy, suskunluğunu bozdu.

Sunucu, "Takip ettiğim herkesi beğendiğim gibi o fotoğrafı da beğendim. Beğenilerimin altında art niyet aramayın" diye konuştu.