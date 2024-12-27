Yoğun bakıma alınmıştı! Seda Sayan annesinin son sağlık durumunu açıkladı!

Ailesine olan düşkünlüğüyle bilinen Seda Sayan'ın annesi geçen günlerde yoğun bakıma alındı. Ünlü şarkıcı da sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla sevenlerinden dua istedi.
Sayan, "'Pamuk annem yoğun bakıma alındı. Allah tüm şifa bekleyenlere şifa versin" ifadelerini kullandı.
YENİ PAYLAŞIM
61 yaşındaki Sayan'dan konuyla ilgili yeni paylaşım geldi. Ünlü isim, annesinin son sağlık durumunu açıkladı.
Sayan, Instagram'daki paylaşımına "Çok şükür yoğun bakımdan normal odaya çıktık" notunu yazarak sevenlerine güzel haberi duyurdu.
Ünlü şarkıcı, annesinin hastane odasındaki son halini de yayınladı.