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Yoğun bakıma alınmıştı! Seda Sayan annesinin son sağlık durumunu açıkladı!

Ünlü şarkıcı Seda Sayan, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda annesi Ayşe Ak Gürsaçar'ın yoğun bakıma alındığını açıklayarak sevenlerinden dua istemişti. Sayan'dan konuyla ilgili yeni paylaşım geldi. Ünlü isim, annesinin son sağlık durumunu açıkladı.

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Giriş Tarihi :27 Aralık 2024 , 16:18 Güncelleme Tarihi :27 Aralık 2024 , 16:57
Yoğun bakıma alınmıştı! Seda Sayan annesinin son sağlık durumunu açıkladı!

Ailesine olan düşkünlüğüyle bilinen Seda Sayan'ın annesi geçen günlerde yoğun bakıma alındı. Ünlü şarkıcı da sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla sevenlerinden dua istedi.

Yoğun bakıma alınmıştı! Seda Sayan annesinin son sağlık durumunu açıkladı!

Sayan, "'Pamuk annem yoğun bakıma alındı. Allah tüm şifa bekleyenlere şifa versin" ifadelerini kullandı.

Yoğun bakıma alınmıştı! Seda Sayan annesinin son sağlık durumunu açıkladı!
Annesinin son sağlık durumunu açıkladı!

YENİ PAYLAŞIM

61 yaşındaki Sayan'dan konuyla ilgili yeni paylaşım geldi. Ünlü isim, annesinin son sağlık durumunu açıkladı.

Yoğun bakıma alınmıştı! Seda Sayan annesinin son sağlık durumunu açıkladı!

Sayan, Instagram'daki paylaşımına "Çok şükür yoğun bakımdan normal odaya çıktık" notunu yazarak sevenlerine güzel haberi duyurdu.

Yoğun bakıma alınmıştı! Seda Sayan annesinin son sağlık durumunu açıkladı!

Ünlü şarkıcı, annesinin hastane odasındaki son halini de yayınladı.

Yoğun bakıma alınmıştı! Seda Sayan annesinin son sağlık durumunu açıkladı!

İşte Seda Sayan'ın annesi Ayşe Ak Gürsaçar ile yaptığı o paylaşım...