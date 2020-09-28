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Engin Akyürek'i daha önce hiç böyle görmediniz! Engin Akyürek ve Pınar Altuğ'un bu görüntüsü olay...

Son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri Engin Akyürek. Gerek oyunculuğu gerekse Tülin Yazkan ile yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen 38 yaşındaki oyuncu Engin Akyürek'in bu görüntüleri sosyal medyayı salladı. Dünyada tanınan bir oyuncu olan Engin Akyürek'in yıllar öncesine ait bu karesi dillerde. Pınar Altuğ detayı ise gözlerden kaçmadı. İşte başta Engin Akyürek olmak üzere ünlülerin yıllar içerisindeki değişimi.

28.09.2020 16:41 - Son Güncelleme: 28.09.2020 16:42 BU GALERİYİ PAYLAŞ





