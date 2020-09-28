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Engin Akyürek'i daha önce hiç böyle görmediniz! Engin Akyürek ve Pınar Altuğ'un bu görüntüsü olay...

Son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri Engin Akyürek. Gerek oyunculuğu gerekse Tülin Yazkan ile yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen 38 yaşındaki oyuncu Engin Akyürek'in bu görüntüleri sosyal medyayı salladı. Dünyada tanınan bir oyuncu olan Engin Akyürek'in yıllar öncesine ait bu karesi dillerde. Pınar Altuğ detayı ise gözlerden kaçmadı. İşte başta Engin Akyürek olmak üzere ünlülerin yıllar içerisindeki değişimi.

28.09.2020 16:41 - Son Güncelleme: 28.09.2020 16:42
Engin Akyürek'i daha önce hiç böyle görmediniz! Engin Akyürek ve Pınar Altuğ'un bu görüntüsü olay...

Engin Akyürek, 2004 yılında katıldığı "Türkiye'nin Yıldızları" adlı yarışmayla girdi, bir daha da çıkmak bilmedi.

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Engin Akyürek'i daha önce hiç böyle görmediniz! Engin Akyürek ve Pınar Altuğ'un bu görüntüsü olay...

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü mezunu olan Engin Akyürek kalbinin sesini dinledi ve oyuncu oldu.

Engin Akyürek'i daha önce hiç böyle görmediniz! Engin Akyürek ve Pınar Altuğ'un bu görüntüsü olay...

Katıldığı yarışma programı hayatının dönüm noktası oldu. Ne kadar popüler olursa olsun gözlerden uzak yaşaması da takdir topluyor. Engin Akyürek ve Pınar Altuğ'un bu görüntüsü sizi çok şaşırtacak. İşte başta Engin Akyürek olmak üzere ünlülerin yıllar içerisindeki değişimleri.

Engin Akyürek'i daha önce hiç böyle görmediniz! Engin Akyürek ve Pınar Altuğ'un bu görüntüsü olay...

Kıvanç Tatlıtuğ

2002 yılında Best Model Of The World yarışmasını kazanan Kıvanç Tatlıtuğ'un yıldızı Gümüş dizisi ile parladı.

Engin Akyürek'i daha önce hiç böyle görmediniz! Engin Akyürek ve Pınar Altuğ'un bu görüntüsü olay...
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