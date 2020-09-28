Yeşilçam'ın yıldızı Ahu Tuğba'nın kızını görenler benzerliğe şaştı kaldı! Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik Calvin...
Bir zamanların vamp kadını, Yeşilçam'ın yıldız isimlerinden biri olan Ahu Tuğba son haliyle çok konuşulmuştu. Kendisi ekranlarda görünmese de sosyal medyayı aktif kullanan 65 yaşındaki Ahu Tuğba bu kez kızı Anjelik Calvin'i Instagram hesabından paylaştı. Florida'daki polis akademisinde eğitim alan Calvin, zorlu dersleri başarıyla tamamlamış ve silah, yakın dövüş ve ilk yardım gibi eğitimler alarak polis akademisinden mezun olmuştu. Ahu Tuğba ve kızı Anjelik Calvin'in benzerlikleri görenleri şaşırttı. İşte başta Ahu Tuğba'nın kızı olmak üzere ünlülerin çocukları.
28.09.2020 15:21
- Son Güncelleme: 28.09.2020 15:21
Yeşilçam'a damga vuran usta oyuncu Ahu Tuğba, Amerika'da yaşayan kızı Anjelik Calvin'in fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Polis olan Anjelik Calvin, annesine benzerliğiyle görenleri adeta şoke etti. Geçtiğimiz yıl Florida'daki Everglades University'nin Siyaset ve İletişim bölümlerini bitiren 27 yaşındaki Anjelik, bir şirkette genel müdür olmak yerine kariyerinde farklı bir yol çizmişti. Florida'daki polis akademisinde eğitim alan Calvin, zorlu dersleri başarıyla tamamlamış ve silah, yakın dövüş ve ilk yardım gibi eğitimler alarak polis akademisinden mezun olmuştu. Ahu Tuğba'nın son paylaşımı sosyal medyada ilgi odağı oldu. Ahu Tuğba'nın takipçileri kızı Anjelik Calvin'le ikiz gibi göründüklerini söyledi…
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