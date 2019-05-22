Yılmaz Morgül'den Ebru Gündeş hakkında şok sözler: Bana ağza alınmayacak küfürler etti
Yılmaz Morgül, katıldığı canlı yayında yıllardır küs olduğu Ebru Gündeş'e sitem etti. Bir magazin programına katılan Yılmaz Morgül, meslektaşı Ebru Gündeş ile neden küstüklerini anlatırken, Gündeş'i kendisine yaptıklarından dolayı affetmeyeceğini belirtti.
"EBRU GÜNDEŞ KADROMUZDA OLMAK İSTEDİ"
Yılmaz Morgül, Ebru Gündeş'le yıllar öncesine dayanan küslüklerini şu sözlerle anlattı: "Biz aynı şirketteydik ve ilk gazino çalışmamızdı. Gündeş, Fahrettin Aslan beni çağırdığında 'Yılmaz beni de söyle' dedi. O benden iki yıl önce albüm çıkararak piyasaya çıktı. Fahir Bey'e söyledim cevap vermedi.
"BANA YAPMADIĞINI BIRAKMADI"
Çalışmamızın birinci haftasından itibaren benim assolist olmamla ilgili bir karar alındı. Ebru Gündeş de İbrahim Tatlıses'ten önce çıkmaya başladı. Bu karar verildikten sonra bana yapmadığını bırakmadı. Çok şeyler yaptı ben anlatamam. Bana yakışmayacak küfürler edildi. Ben bu yüzden kendisine çok kırgınım ve hiçbir zamanda affetmeyeceğim.