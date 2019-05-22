Yılmaz Morgül'den Ebru Gündeş hakkında şok sözler: Bana ağza alınmayacak küfürler etti

"BANA YAPMADIĞINI BIRAKMADI"

Çalışmamızın birinci haftasından itibaren benim assolist olmamla ilgili bir karar alındı. Ebru Gündeş de İbrahim Tatlıses'ten önce çıkmaya başladı. Bu karar verildikten sonra bana yapmadığını bırakmadı. Çok şeyler yaptı ben anlatamam. Bana yakışmayacak küfürler edildi. Ben bu yüzden kendisine çok kırgınım ve hiçbir zamanda affetmeyeceğim.