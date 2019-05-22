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Yılmaz Morgül'den Ebru Gündeş hakkında şok sözler: Bana ağza alınmayacak küfürler etti

Yılmaz Morgül, katıldığı canlı yayında yıllardır küs olduğu Ebru Gündeş'e sitem etti. Bir magazin programına katılan Yılmaz Morgül, meslektaşı Ebru Gündeş ile neden küstüklerini anlatırken, Gündeş'i kendisine yaptıklarından dolayı affetmeyeceğini belirtti.

22.05.2019 12:59 - Son Güncelleme: 22.05.2019 12:59
Yılmaz Morgül'den Ebru Gündeş hakkında şok sözler: Bana ağza alınmayacak küfürler etti

Sesindeki başarısının yanı sıra sosyal medya hesabından çektiği video ve fotoğraflarla da gündeme gelen Yılmaz Morgül, bir kanalda yayınlanan magazin programına konu oldu. Morgül, meslektaşı Ebru Gündeş'le nasıl küstüklerini anlatırken onu asla affetmeyeceğini söyledi.

Yılmaz Morgül'den Ebru Gündeş hakkında şok sözler: Bana ağza alınmayacak küfürler etti

"EBRU GÜNDEŞ KADROMUZDA OLMAK İSTEDİ"

Yılmaz Morgül, Ebru Gündeş'le yıllar öncesine dayanan küslüklerini şu sözlerle anlattı: "Biz aynı şirketteydik ve ilk gazino çalışmamızdı. Gündeş, Fahrettin Aslan beni çağırdığında 'Yılmaz beni de söyle' dedi. O benden iki yıl önce albüm çıkararak piyasaya çıktı. Fahir Bey'e söyledim cevap vermedi.

Yılmaz Morgül'den Ebru Gündeş hakkında şok sözler: Bana ağza alınmayacak küfürler etti

Sonra ben Fahri Bey'in yaptığı kadroyu beğenmedim ve tek bir isteğim var İbrahim Tatlıses'le çalışmak dedim. Sonra Ebru Gündeş, 'Bende karoda olayım hatta dönüşümlü olarak sahne yapalım' dedi. İbrahim (Tatlıses) abiye söyledim oda tamam dedi.

Yılmaz Morgül'den Ebru Gündeş hakkında şok sözler: Bana ağza alınmayacak küfürler etti

"BANA YAPMADIĞINI BIRAKMADI"

Çalışmamızın birinci haftasından itibaren benim assolist olmamla ilgili bir karar alındı. Ebru Gündeş de İbrahim Tatlıses'ten önce çıkmaya başladı. Bu karar verildikten sonra bana yapmadığını bırakmadı. Çok şeyler yaptı ben anlatamam. Bana yakışmayacak küfürler edildi. Ben bu yüzden kendisine çok kırgınım ve hiçbir zamanda affetmeyeceğim.

Yılmaz Morgül'den Ebru Gündeş hakkında şok sözler: Bana ağza alınmayacak küfürler etti

İbrahim Bey sahneye çıkacaktı Ebru Gündeş iki eser daha fazla okudu. İbrahim Bey bana gelerek 'solistliğini yap' dedi. Bende güzel bir dille kağıda yazı yazarak İbrahim Bey burada sinirlendi diyerek sahneden inmesini söyledim. Gazino adabı böyledir.

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