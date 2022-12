Yılmaz Erdoğan ile Belçim Bilgin’in oğlu Rodin koskoca adam oldu! Doğum gününde Belçim’den duygusal kutlama babasının kopyası

Belçim Bilgin, oğlunun yeni yaşını Instagram'dan yaptığı duygusal bir paylaşımla kutladı. O paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

"Canımın içi çok güzel bir genc adam oldun sen Rodiiiiin! I feel every words of this song in my heart for you Rodin!! Happy birthday young man, I wish all the best to your way! You are my favorite, favorite thing, so grateful to be your mom!"