Yılmaz Erdoğan ile Belçim Bilgin'in oğlu Rodin koskoca adam oldu! Doğum gününde Belçim'den duygusal kutlama babasının kopyası
Yılmaz Erdoğan ile Belçim Bilgin, sessiz sedasız yürüttükleri aşklarını 2006 yılında nikah masasına taşımışlardı. 1993-1998 yılları arasında Sanem Oktar ile evli kalan Yılmaz Erdoğan'ın Belçim Bilgin ile olan evliliği de 2018 yılına kadar sürdü. Çift bu evliliklerinden 2009 yılında Rodin Nazım Erdoğan'ı kucaklarını aldı. Gözlerden uzak bir yaşam süren ve futbol tutkusuyla bilinen Rodin yeni yaşını kutluyor. Belçim Bilgin önceki gün "Canımın içi çok güzel bir genç adam oldun sen Rodin" notuyla oğlunun yeni yaşını kutladı. Rodin Erdoğan'ın babası Yılmaz Erdoğan'a olan benzerliği de herkesi şaşırttı. İşte başta Yılmaz Erdoğan ve Belçim Bilgin olmak üzere ünlülerin merak edilen çocukları.
Belçim Bilgin, Yılmaz Erdoğan ile evlendikten 1 yıl sonra oğlu Rodin Nazım'ı kucağına almıştı. Gözlerden uzak yaşayan Rodin Nazım son haliyle dikkat çekti. 1993-1998 yılları arasında Sanem Oktar ile evli olan Yılmaz Erdoğan, boşandıktan 8 yıl sonra kalbinin kapılarını Belçim Bilgin'e açmıştı.
Kendisinden 16 yaş büyük Yılmaz Erdoğan'a büyük bir aşkla bağlı olan Belçim Bilgin, 2009 yılında anne oldu. 2018 yılında boşanan Yılmaz Erdoğan ve Belçim Bilgin çiftinin oğlu Rodin, büyüdü.
Belçim Bilgin, oğlunun yeni yaşını Instagram'dan yaptığı duygusal bir paylaşımla kutladı. O paylaşımda şu ifadeler yer aldı:
"Canımın içi çok güzel bir genc adam oldun sen Rodiiiiin! I feel every words of this song in my heart for you Rodin!! Happy birthday young man, I wish all the best to your way! You are my favorite, favorite thing, so grateful to be your mom!"
Velayeti annede olan Rodin Nazım Erdoğan, babası Yılmaz Erdoğan ve ablası Berfin Erdoğan ile de sık sık vakit geçiriyor.