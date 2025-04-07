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Yıllardır kilo almamasının nedeni meğer buymuş: Tuvana Türkay'ın 56 kilo kalma yöntemi

Ünlü oyuncu Tuvana Türkay, sağlıklı yaşam tarzıyla örnek oluyor. Çocukluğundan beri düzenli spor yapan Türkay, katı diyetler yerine dengeli beslenmeyi tercih ediyor. İşte onun fit ve enerjik kalma rehberi.

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Giriş Tarihi :08 Nisan 2025 , 08:58 Güncelleme Tarihi :08 Nisan 2025 , 08:58
Yıllardır kilo almamasının nedeni meğer buymuş: Tuvana Türkay’ın 56 kilo kalma yöntemi

Oyuncu Tuvana Türkay, 5 yıl önce yaptığı röportajda sağlıklı yaşam alışkanlıklarını ve fit görünümünün ardındaki detayları paylaştı. Sporun çocukluktan beri hayatında yer aldığını belirten Türkay, beslenme konusunda kendini kısıtlamadan, sağlıklı seçimlerle formunu koruduğunu ifade etti.

Yıllardır kilo almamasının nedeni meğer buymuş: Tuvana Türkay’ın 56 kilo kalma yöntemi

🏋️‍♀️ SPORU HAYATININ BİR PARÇASI HALİNE GETİRDİ

Tuvana Türkay, sporun çocukluğundan beri hayatında olduğunu belirtiyor. Özellikle köpekbalıklarıyla dalış yapmak gibi cesaret isteyen aktiviteleri de denemiş olan oyuncu, fiziksel aktivitelerden keyif aldığını ifade etti. Kendini kısıtlamadığını söyleyen Türkay, sağlıklı beslenmeyle birlikte düzenli sporu bir yaşam tarzı haline getirmiş durumda.

"Rejim yapmama gerek kalmıyor çünkü sağlıklı şeyler yemekten hoşlanıyorum. Abur cubur da severim ama her zaman değil. Kendimi kısıtlamıyorum, sporla destekliyorum."

Yıllardır kilo almamasının nedeni meğer buymuş: Tuvana Türkay’ın 56 kilo kalma yöntemi

⚖️ 56 KİLO VE YILLARDIR AYNI FORMDA!

Formunu korumak için katı diyetlerden uzak durduğunu dile getiren Türkay, 56 kilo olduğunu ve uzun yıllardır kilosunun değişmediğini de vurguladı.

Yıllardır kilo almamasının nedeni meğer buymuş: Tuvana Türkay’ın 56 kilo kalma yöntemi

Doğal beslenme alışkanlıkları ve spor tutkusu sayesinde dengede kalmayı başaran oyuncu, aynı zamanda ruh sağlığına da önem verdiğini belirtti.

Yıllardır kilo almamasının nedeni meğer buymuş: Tuvana Türkay’ın 56 kilo kalma yöntemi

🥗 Pratik ve Hafif Diyet Listesi

🌅 Kahvaltı
🥚 1 haşlanmış yumurta
🥒 Domates & salatalık
🧀 Az tuzlu beyaz peynir
🍞 1 dilim tam buğday ekmeği
🍵 Şekersiz bitki çayı

Yıllardır kilo almamasının nedeni meğer buymuş: Tuvana Türkay’ın 56 kilo kalma yöntemi

🌿 Ara Öğün
🥜 1 avuç çiğ badem
🍏 1 küçük yeşil elma

🍽️ Öğle Yemeği
🥗 Zeytinyağlı sebze yemeği
🥄 4-5 yemek kaşığı bulgur pilavı
🥛 1 bardak ayran

Yıllardır kilo almamasının nedeni meğer buymuş: Tuvana Türkay’ın 56 kilo kalma yöntemi

🍵 İkindi
🍓 1 kase yoğurt + meyve dilimleri
☕ Şekersiz kahve veya bitki çayı

🌙 Akşam Yemeği
🐟 Izgara somon veya tavuk göğsü
🥗 Bol yeşillikli salata (limon & zeytinyağı ile)
🍋 Limonlu su

Yıllardır kilo almamasının nedeni meğer buymuş: Tuvana Türkay’ın 56 kilo kalma yöntemi

🍃 Gece Atıştırması (isteğe bağlı)
🌰 2-3 tam ceviz
🍵 Bitki çayı (melisa, papatya gibi)

Yıllardır kilo almamasının nedeni meğer buymuş: Tuvana Türkay’ın 56 kilo kalma yöntemi

Fotoğraflar: Instagram