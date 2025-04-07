Oyuncu Tuvana Türkay , 5 yıl önce yaptığı röportajda sağlıklı yaşam alışkanlıklarını ve fit görünümünün ardındaki detayları paylaştı. Sporun çocukluktan beri hayatında yer aldığını belirten Türkay, beslenme konusunda kendini kısıtlamadan, sağlıklı seçimlerle formunu koruduğunu ifade etti.

🏋️‍♀️ SPORU HAYATININ BİR PARÇASI HALİNE GETİRDİ

Tuvana Türkay, sporun çocukluğundan beri hayatında olduğunu belirtiyor. Özellikle köpekbalıklarıyla dalış yapmak gibi cesaret isteyen aktiviteleri de denemiş olan oyuncu, fiziksel aktivitelerden keyif aldığını ifade etti. Kendini kısıtlamadığını söyleyen Türkay, sağlıklı beslenmeyle birlikte düzenli sporu bir yaşam tarzı haline getirmiş durumda.