Volkan Konak’ın ailesinden günler sonra ilk paylaşım! Eşi Selma Konak ve çocukları: O her şiirde, her şarkıda...

İŞTE O PAYLAŞIM

Eşi Selma Konak başta olmak üzere çocuklarının da isminin yazdığı o açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Bu zor günümüzde yanımızda olan, acımızı paylaşan, arayıp soran, mesaj atan herkese sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Güzel kalbinizle bizlere güç verdiniz.

Hepimizin başı sağ olsun.

O her şiirde, her şarkıda, her esen rüzgarda, her yağan yağmurda, her açan güneşte bizimle

Selma - Şimal - Volkan - Derin Konak