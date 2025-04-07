Volkan Konak’ın ailesinden günler sonra ilk paylaşım! Eşi Selma Konak ve çocukları: O her şiirde, her şarkıda...

KKTC'de sahne aldığı sırada fenalaşarak hayatını kaybeden 'Kuzeyin Oğlu' lakaplı sanatçı Volkan Konak, 58 yaşında aramızdan ayrıldı.
Gece saatlerinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanlığı'ndan gelen açıklamada acı haber şu sözlerle duyuruldu:
"Bu gece aniden rahatsızlanması nedeniyle 00.17'de Mağusa Devlet Hastanesi'ne müracaat ettirilen sanatçı Volkan Konak, 00.42'de tüm müdahalelere rağmen maalesef hayatını kaybetmiştir. Detaylı açıklama Mağusa Devlet Hastanesi Başhekimliği tarafından yazılı olarak yapılacaktır"
Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nde cenaze namazı kılınan Volkan Konak'ın 35 yıllık eşi Selma Konak ayakta durmakta güçlük çekmişti.
Selma Konak, "Bunu bana nasıl yaptın Volkan" diyerek gözyaşlarına boğulurken acılı aileden günler sonra ilk paylaşım geldi.
İŞTE O PAYLAŞIM
Eşi Selma Konak başta olmak üzere çocuklarının da isminin yazdığı o açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
Bu zor günümüzde yanımızda olan, acımızı paylaşan, arayıp soran, mesaj atan herkese sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz.
Güzel kalbinizle bizlere güç verdiniz.
Hepimizin başı sağ olsun.
O her şiirde, her şarkıda, her esen rüzgarda, her yağan yağmurda, her açan güneşte bizimle
Selma - Şimal - Volkan - Derin Konak
1992 yılında Selma Konak ile evlenen Volkan Konak'ın üç çocuğu oldu: Şimal, Volkan ve Derin. Bu aile, Konak'ın müzik yolculuğunda en büyük destekçileriydi. Aynı zamanda, Selma Konak'a olan sevgisi de, yıllar içinde büyüyen ve daha da güçlenen bir aşka dönüştü.
Bir zamanlar maddi imkansızlıklar nedeniyle düğün yapamayan Volkan Konak, yıllar sonra, 25 yıl sonra eşine unutulmaz bir sürpriz yaparak, ona hayalindeki gelinliği giydirdi ve birlikte nikah tazelediler.
Sürpriz nikahın hikayesini ise yapımcı Polat Yağcı şöyle anlattı:
"Bir ömrü birlikte geçirip, üç evlat yetiştirdiler. Evlendikleri zaman şartlar, hayallerindeki düğünü yapmalarına imkan vermemişti ama Kuzeyin Oğlu aklına koymuştu bir kere… İmza attıkları günün üstünden 25 yıl geçse de, o bugün 'Kadınım' dediği eşine harika bir düğün yaptı… Biz de buna şahitlik ettik. Büyük keyif! Bir yastıkta kocayın Volkan&Selma"