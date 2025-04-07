Volkan Konak’ın ailesinden günler sonra ilk paylaşım! Eşi Selma Konak ve çocukları: O her şiirde, her şarkıda...

1992 yılında Selma Konak ile evlenen Volkan Konak 'ın üç çocuğu oldu: Şimal, Volkan ve Derin. Bu aile, Konak'ın müzik yolculuğunda en büyük destekçileriydi. Aynı zamanda, Selma Konak'a olan sevgisi de, yıllar içinde büyüyen ve daha da güçlenen bir aşka dönüştü.

Bir zamanlar maddi imkansızlıklar nedeniyle düğün yapamayan Volkan Konak, yıllar sonra, 25 yıl sonra eşine unutulmaz bir sürpriz yaparak, ona hayalindeki gelinliği giydirdi ve birlikte nikah tazelediler.

Sürpriz nikahın hikayesini ise yapımcı Polat Yağcı şöyle anlattı:

"Bir ömrü birlikte geçirip, üç evlat yetiştirdiler. Evlendikleri zaman şartlar, hayallerindeki düğünü yapmalarına imkan vermemişti ama Kuzeyin Oğlu aklına koymuştu bir kere… İmza attıkları günün üstünden 25 yıl geçse de, o bugün 'Kadınım' dediği eşine harika bir düğün yaptı… Biz de buna şahitlik ettik. Büyük keyif! Bir yastıkta kocayın Volkan&Selma"