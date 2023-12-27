Yıllar süren küslük alevlendi! Zeki Demirkubuz “Susacak, tek kelime etmeyecek” dedi! Nuri Bilge Ceylan’dan yanıt gecikmedi

Yönetmen Nuri Bilge Ceylan ve Zeki Demirkubuz 'un 2006'dan beri konuşmaması zaman zaman sinema dünyasının gündeminde yer almıştı. Küskünlüğün sebebi olarak ise Ceylan'ın "Üç Maymun"u Demirkubuz'un senaryosundan çektiği yönündeki iddialar olarak gösterilmişti.

Cannes Film Festivali'nde Altın Palmiye kazandığı 'Kış Uykusu' filminin kitabında yayınlanan günlüklerinde bu konuya yanıt veren Nuri Bilge Ceylan , "Tabii ki yok böyle bir şey" ifadelerini kullanmıştı.

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Zeki Demirkubuz'un gerçeği bildiğini belirten yönetmen, "Öyle bir şey yok ama nedense öyle bir şey varmış gibi bir izlenim yaratmayı tercih ediyor. Bence çok ayıp ediyor. Bunca yıl arkadaşlık ettik, birbirimize ne yardımlar ettik sonuçta" demişti.