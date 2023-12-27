Deniz Yıldızı'nın Banu'su Begüm Topçu adeta yılları geri sarmış gibi son haliyle şaşkına çeviriyor! Eşi Cantuğ Turay...

Günlük dizi furyasının başlamasının nedeniydi Deniz Yıldızı... Yayınlandığı döneme damgasını vuran Deniz Yıldızı'nda, Ankara'da öğrenci olan bir grup gencin hikayesi ve etrafında gelişen olaylar anlatılıyordu. Begüm Topçu da bu dizide Banu karakterine hayat veriyordu. Başarılı oyunculuğu sayesinde karakteri o kadar sevildiği bir sonraki sezon artık başrol oldu. Dizideki büyük aşkı Cantuğ Turay'la gerçek hayatta da hayatını birleştiren ve 2 çocuk annesi olan Begüm Topçu'nun son halini görenler inanamıyoru. Zaman Begüm Topçu için durmuş gibi...