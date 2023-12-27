Estetik haberleriyle gündemden düşmeyen Songül Karlı bu kez makyajsız! Estetiğin dozunu kaçırıp kaşı gözü ayrı bozulan Karlı...

Son dönemin çok konuşulan isimleri arasında yer alan Songül Karlı, Instagram paylaşımları ile sık sık adından söz ettiriyor. 49 yaşındaki bir çocuk annesi Songül Karlı hakkında en çok konuşulan konulardan biri değişimiydi. Bir takım estetik operasyonlar geçiren Songül Karlı geçtiğimiz günlerde yine bıçak altına yatmış ve son haliyle şaşkına çevirmişti. Songül Karlı, bu kez makyajsız paylaşım yaptı.