Yıllar sonra ortaya çıktı! Yeşilçam’ın unutulmaz filmi hakkındaki şoke eden gerçek! Ayşecik’le Ömercik’in çocuk oyuncuları meğer...

Yeşilçam'ın en sevilen filmleri arasında gösterilen Ayşecik'le Ömercik filmi ilk kez 1969 yılında gösterime girmişti. Çocuk oyuncuların yıldızlarının parladığı o dönemde özellikle Ayşecik ve Ömercik karakterlerini canlandıran Ömer Dönmez ve Zeynep Değirmencioğlu yönetmenlerin gözde oyuncularındandı. Önce Ayşecik ve Ömercik adlı iki ayrı film çıkarılmıştı. Filmlerin çok beğenilmesi Ayşecik'le Ömercik adında yeni bir film çekilmişti. Hamdi Değirmencioğlu'nun senaryosunu yazdığı ve Orhan Aksoy'un yönettiği film hakkındaki gerçek yıllar sonra ortaya çıktı. İşte detaylar...