Aleyna Tilki'nin yatak odası paylaşımı olay! Görenlerin ağzı açık kaldı yarı çıplak o kareye yorum yağdı: "Onu da giymeseydin"

"LİMİTLİ KUMAR"

"Ben Kıbrıs'ta limitli kumar oynamayı seviyorum açıkçası. Bunu buradan itiraf edeyim. Ama hep kendime limit koyuyorum, oraya kadar oynuyorum. Oradan sonra genelde bırakıyorum. Kumardan bir şey kazandıysam onu harcamam." açıklamasında bulunan Aleyna Tilki, Instagram'dan paylaştığı pozla bir kez daha gündeme geldi.