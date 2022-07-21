Aleyna Tilki'nin yatak odası paylaşımı olay! Görenlerin ağzı açık kaldı yarı çıplak o kareye yorum yağdı: "Onu da giymeseydin"
Aleyna Tilki'nin yatak odası paylaşımı olay! Görenlerin ağzı açık kaldı yarı çıplak o kareye, "Onu da giymeseydin" yorumları yağdı. Aleyna Tilki, Instagram'dan paylaştığı yeni fotoğrafı ile gündeme bomba gibi düştü. 22 yaşındaki Tilki'nin yatak odası paylaşımı kısa sürede takipçileri tarafından tepki çekerken, Aleyna Tilki'nin nereli olduğu merak konusu oldu. Tilki'ye gelen yorumlar arasında "Konya'nın gülü" yazanlar da oldu. İşte olay poz...
"ONU DA GİYMESEYDİN"
Aleyna Tilki'nin yatak odası paylaşımı olay! Görenlerin ağzı açık kaldı yarı çıplak o kareye yorum yağdı.
Açıklamaları ve sosyal medya paylaşımları ile sık sık gündeme gelen Aleyna Tilki son olarak Kıbrıs'ta alacağı sahne öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. "Kıbrıs'la ilgili bir anınız var mı?" sorusuna cevap veren Tilki, kumar itirafında bulundu.
"LİMİTLİ KUMAR"
"Ben Kıbrıs'ta limitli kumar oynamayı seviyorum açıkçası. Bunu buradan itiraf edeyim. Ama hep kendime limit koyuyorum, oraya kadar oynuyorum. Oradan sonra genelde bırakıyorum. Kumardan bir şey kazandıysam onu harcamam." açıklamasında bulunan Aleyna Tilki, Instagram'dan paylaştığı pozla bir kez daha gündeme geldi.
Sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarla sık sık adından söz ettiren Aleyna Tilki'nin yatak odası pozuna kısa sürede yorum yağdı.
Tepki çeken Aleyna Tilki'nin bu karesine bir takipçisinden gelen, "Onu da giymeseydin" yorumu gündem oldu.