13 yıl önce babasıyla çalışmıştı! Meğer yıllar önce Ali Sunal'ı ağlatmış! 8 yıldır komada olan Kenan Işık'ın gözlerden uzak büyüyen oğluna bakın!

8 yıl önce her zaman düzenli gittiği spor salonuna giren Kenan Işık salonun saunasında düşerek beyin kanaması geçirmişti. O günden sonra hiç bir şey eskisi gibi olmadı... Komaya giren Işık'a uzun süredir evinde tedavi ile bakılıyor. Kim Milyoner Olmak İster?' adlı yarışmanın sunucusu ve Devlet Tiyatroları Yönetmeni ve İstanbul Şehir Tiyatroları'nın eski Genel Sanat Yönetmeni olan Kenan Işık'tan 2014 yılından beri güzel bir haber bekleniyor.