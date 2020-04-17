Yıllar sonra ortaya çıktı! İşte Yeşilçam'ın güzel Sultan'ı Türkan Şoray'ın estetikli hali... Görenler şok...

Türk sinemasının ve Yeşilçam'ın 'Sultan' lakaplı efsane ismi Türkan Şoray, hem oyunculuğu hem de eşsiz güzelliği ile bir döneme damga vurdu. Fakat Türkan Şoray'ın eski hali bildiğimiz halinden oldukça uzak. Türkan Şoray'ın estetiksiz hali sizi çok şaşırtacak. Türk Sinemasının Sultan'ı Türkan Şoray, 28 Haziran 1945'de İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Babası devlet demir yollarında memur, annesi ise ev hanımıdır. Ekonomik açıdan sıkıntılı günler yaşayan Türkan Şoray ve ailesi sürekli olarak mahalle değiştirdiklerinden dolayı Şoray, ilkokula Rami Taş okulunda başlamış 1956 yılında Feriköy İlkokulunda tamamlamıştır.