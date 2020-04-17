Yıllar sonra ortaya çıktı! İşte Yeşilçam'ın güzel Sultan'ı Türkan Şoray'ın estetikli hali... Görenler şok...
Türkan Şoray, eşsiz güzelliği, çekici gözleri ve kaliteli oyunculuğu ile Türk sinemasının ve Yeşilçam'ın unutulmaz isimnlerinin başında geliyor. Yeşilçam'ın 'Sultan' lakaplı efsane oyuncusu Türkan Şoray, tek operasyonla bambaşka bir yüze kavuşan isimlerden. Siz de Yeşilçam'ın Sultan'ı Türkan Şoray'ın eski halini görünce çok şaşıracaksınız. İşte Türkan Şoray ve diğer ünlülerin estetiksiz halleri...
Türk sinemasının ve Yeşilçam'ın 'Sultan' lakaplı efsane ismi Türkan Şoray, hem oyunculuğu hem de eşsiz güzelliği ile bir döneme damga vurdu. Fakat Türkan Şoray'ın eski hali bildiğimiz halinden oldukça uzak. Türkan Şoray'ın estetiksiz hali sizi çok şaşırtacak. Türk Sinemasının Sultan'ı Türkan Şoray, 28 Haziran 1945'de İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Babası devlet demir yollarında memur, annesi ise ev hanımıdır. Ekonomik açıdan sıkıntılı günler yaşayan Türkan Şoray ve ailesi sürekli olarak mahalle değiştirdiklerinden dolayı Şoray, ilkokula Rami Taş okulunda başlamış 1956 yılında Feriköy İlkokulunda tamamlamıştır.