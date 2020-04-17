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Fahriye Evcen görümcesini sildi! Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in kardeşi ve Fahriye Evcen arasında neler oluyor?

Kuruluş Osman dizisinde Osman Bey karakteri ile televizyonda fırtına gibi esen Burak Özçivit ve kardeşi Burçun Özçivit'in benzerliği magazin gündeminden düşmezken, Burçun Özçivit ile Fahriye Evcen arasında şaşırtan bir gelişme yaşandı. Kendisi gibi oyuncu Burak Özçivit ile evli olan Fahriye Evcen, Burak Özçivit'in kardeşini sildi. Aralarının bir süredir bozuk olduğu söylenen ikiliden Fahriye Evcen, Burçun Özçivit'i Instagram'dan takip etmeyi bıraktı.

17.04.2020 16:17 - Son Güncelleme: 17.04.2020 17:07
Fahriye Evcen görümcesini sildi! Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in kardeşi ve Fahriye Evcen arasında neler oluyor?

Fahriye Evcen, üç yıl önce hayatını birleştirdiği Burak Özçivit'in kardeşi Burçun Özçivit'i sosyal medya hesabından sildi. Evcen'in bu hareketi, görümcesiyle arasının bozuk olduğuna ilişkin dedikoduların çıkmasına neden oldu.

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Fahriye Evcen görümcesini sildi! Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in kardeşi ve Fahriye Evcen arasında neler oluyor?

Burçun Özçivit ise ünlü oyuncunun bu hamlesinden sonra, hem kardeşi Burak Özçivit'i hem de Fahriye Evcen'i sosyal medya hesaplarından sildi.

İşte başta Burak Özçivit olmak üzere ünlülerin kardeşleri.

Fahriye Evcen görümcesini sildi! Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in kardeşi ve Fahriye Evcen arasında neler oluyor?

AZRA AKIN VE KARDEŞİ

Fahriye Evcen görümcesini sildi! Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in kardeşi ve Fahriye Evcen arasında neler oluyor?
Fahriye Evcen görümcesini sildi! Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in kardeşi ve Fahriye Evcen arasında neler oluyor?

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