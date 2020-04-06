Aşk-ı Memnu'nun Katya'sına bakın! Değişimiyle 'pes' dedirten Ufuk Kaplan meğer Payitaht Abdülhamid'de...

Bir döneme damgasını vuran Aşk-ı Memnu dizisinde köşkün kulağı Katya rolünü üstlenen 47 yaşındaki Ufuk Kaplan'ın yeni hali herkesi şaşırttı! Son dönemde Payitaht Abdülhamid dizisi ile izleyici karşısına çıkan Ufuk Kaplan'ı görenler tanıyamadı. İşte Ufuk Kaplan ve diğer ünlülerin değişimleri...