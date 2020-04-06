Aşk-ı Memnu'nun Katya'sına bakın! Değişimiyle 'pes' dedirten Ufuk Kaplan meğer Payitaht Abdülhamid'de...
Aşk-ı Memnu dizisinde Katya karakterine hayat veren Ufuk Kaplan, son olarak Payitaht Abdülhamid dizisinde Ester karakteriyle izleyici karşısına çıktı. Efsane dizide Bihter Ziyagil, Adnan Ziyagil, Beşir, Matmazel, Nihal gibi karakterlerin yanında Firdevs Hanım ve hizmetçisi Katya da dikkat çeken en önemli isimler arasındaydı. Firdevs Hanım'ın yabancı uyruklu sadık hizmetçisi aynı zamanda köşkteki kulağıydı. O zamanlar kızıl saçları ile tüm dikkatleri üzerine çeken 47 yaşındaki Ufuk Kaplan, son haliyle herkesi şaşırttı. İşte, bir zamanlar Aşk-ı Memnu dizisinde olan son dönemde de Payitaht Abdülhamid dizisinde karşımıza çıkan Ufuk Kaplan'ın değişimi...
06.04.2020 11:02
- Son Güncelleme: 06.04.2020 11:13
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