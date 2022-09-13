Yıllar önceki delikanlı hali... Masterchef'in ünlü jürisi Mehmet Yalçınkaya meğer hep böyle değilmiş 'şefim gülüşün hiç değişmemiş!'
Ekranlarının sevilen programı MasterChef Türkiye'nin en çok konuşulan şefi Mehmet Yalçınkaya bu kez gençlik fotoğrafıyla gündeme geldi.
13.09.2022 10:10 - Son Güncelleme: 13.09.2022 10:10
Masterchef'in ünlü jürisi Mehmet Yalçınkaya delikanlı halini paylaştı sosyal medya sallandı. TV 8 ekranlarında yayınlanan Masterchef Türkiye yarışmacının şefi 48 yaşındaki Yalçınkaya'nın geçtiğimiz günlerde, yıllar önce Yemekteyiz yarışmacına katıldığı ortaya çıkmıştı. Yarışmadaki hali görenleri hayrete düşürürken üzerinden çok zaman geçmeden şimdid de daha da genç hali ortaya çıktı. Fotoğrafı görenler 'şefim gülüşün hiç değişmemiş!' yorumunda bulundu. İşte Mehmet Yalçınkaya'nın gençliği...
MasterChef Türkiye yarışmasından önce 2011 yılında Yemekteyiz'e katıldığı ortaya çıkan Mehmet Yalçınkaya, meğer programda 'Şefler' bölümünde yarışmış.