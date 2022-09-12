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Haberler Magazin 2,5 saat sahnede kalan Yıldız Tilbe’den olay hareket! Bir anda elbisesini yırtan Yıldız Tilbe’yi gören şoke oldu! İşte o görüntüler...

2,5 saat sahnede kalan Yıldız Tilbe’den olay hareket! Bir anda elbisesini yırtan Yıldız Tilbe’yi gören şoke oldu! İşte o görüntüler...

Konser maratonuna hız kesmeden devam eden Yıldız Tilbe, önceki akşam İstanbul'da sevenleriyle bir araya geldi. 'Delikanlım' adlı şarkısıyla geceyi başlatan Yıldız Tilbe, sevenlerine unutulmaz bir gece yaşattı. Sesi ve şarkılarıyla hayran bırakan Tilbe'nin sahnede elbisesini yırtması ise konsere damga vurdu. Canı sıkılınca elbisesine derin bir yırtmaç açan şarkıcı, görenleri şoke etti. İşte Yıldız Tilbe'nin o görüntüleri...

takvim.com.tr
12.09.2022 18:29 - Son Güncelleme: 12.09.2022 18:39
2,5 saat sahnede kalan Yıldız Tilbe’den olay hareket! Bir anda elbisesini yırtan Yıldız Tilbe’yi gören şoke oldu! İşte o görüntüler...

'Delikanlım' adlı şarkısıyla geceyi başlatan Yıldız Tilbe, güçlü sesi ve şarkılarıyla dinleyicilerine unutulmaz bir akşam yaşattı.

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2,5 saat sahnede kalan Yıldız Tilbe’den olay hareket! Bir anda elbisesini yırtan Yıldız Tilbe’yi gören şoke oldu! İşte o görüntüler...

Gece için pembe pullu bir kostüm tercih eden Tilbe, konser sırasında çok konuşulan bir harekete imza attı.

2,5 saat sahnede kalan Yıldız Tilbe’den olay hareket! Bir anda elbisesini yırtan Yıldız Tilbe’yi gören şoke oldu! İşte o görüntüler...

Ünlü şarkıcı, konserin başında sıkılıp elbisesini kesip, yırtmaç açtı.

2,5 saat sahnede kalan Yıldız Tilbe’den olay hareket! Bir anda elbisesini yırtan Yıldız Tilbe’yi gören şoke oldu! İşte o görüntüler...

Aralıksız 2.5 saat sahnede kalan ünlü sanatçının o anları ise sosyal medyaya damga vurdu.

2,5 saat sahnede kalan Yıldız Tilbe’den olay hareket! Bir anda elbisesini yırtan Yıldız Tilbe’yi gören şoke oldu! İşte o görüntüler...

İşte sahnede kostümüne müdahale eden Yıldız Tilbe'nin o anları...

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