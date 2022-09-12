2,5 saat sahnede kalan Yıldız Tilbe’den olay hareket! Bir anda elbisesini yırtan Yıldız Tilbe’yi gören şoke oldu! İşte o görüntüler...
Konser maratonuna hız kesmeden devam eden Yıldız Tilbe, önceki akşam İstanbul'da sevenleriyle bir araya geldi. 'Delikanlım' adlı şarkısıyla geceyi başlatan Yıldız Tilbe, sevenlerine unutulmaz bir gece yaşattı. Sesi ve şarkılarıyla hayran bırakan Tilbe'nin sahnede elbisesini yırtması ise konsere damga vurdu. Canı sıkılınca elbisesine derin bir yırtmaç açan şarkıcı, görenleri şoke etti. İşte Yıldız Tilbe'nin o görüntüleri...
12.09.2022 18:29 - Son Güncelleme: 12.09.2022 18:39
'Delikanlım' adlı şarkısıyla geceyi başlatan Yıldız Tilbe, güçlü sesi ve şarkılarıyla dinleyicilerine unutulmaz bir akşam yaşattı.