9 yıllık evliliği çift terapisti de kurtaramamıştı! ’Emrah bile tanıyamaz’ 2002 yılında... Emrah’ın eski eşi Sibel Kirer’in estetiksiz halini gören tanıyamadı!

Emrah'ın eski eşi Sibel Kirer'in estetiksiz hali ortaya çıktı. 9 yıllık evliliği çift terapisti de kurtaramamıştı! 2014 yılında nikah masasına oturan çift geçimsizlik nedeniyle boşanmıştı. İkilinin mahkeme sürecinde nafaka krizi magazin dünyasında haftalarca konuşulmuştu. Sosyal medyayı aktif kullanan Sibel Kirer'in şimdi de eski hali sosyal medyayı salladı.Görenler 'Emrah bile tanıyamaz' yorumunda bulundu. 2002 yılındaki halini paylaşan Kirer, paylaşımına''Yıl 2002... Albüm fotosu'' notunu düştü. İşte 42 yaşındaki ünlü ismin yıllar önceki o fotoğrafı...