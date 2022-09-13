9 yıllık evliliği çift terapisti de kurtaramamıştı! 'Emrah bile tanıyamaz' 2002 yılında... Emrah'ın eski eşi Sibel Kirer'in estetiksiz halini gören tanıyamadı!
Ünlü şarkıcı Emrah ve Sibel Kirer 2014 yılında aile arasında düzenledikleri bir törenle dünyaevine girmişti. Boşanma kararı almadan önce çift terapistine de gittikleri konuşulan çift kavgalarının sona ermemesi sonucunda fikir ayrılıkları ve şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşandı.
Emrah'ın eski eşi Sibel Kirer'in estetiksiz hali ortaya çıktı. 9 yıllık evliliği çift terapisti de kurtaramamıştı! 2014 yılında nikah masasına oturan çift geçimsizlik nedeniyle boşanmıştı. İkilinin mahkeme sürecinde nafaka krizi magazin dünyasında haftalarca konuşulmuştu. Sosyal medyayı aktif kullanan Sibel Kirer'in şimdi de eski hali sosyal medyayı salladı.Görenler 'Emrah bile tanıyamaz' yorumunda bulundu. 2002 yılındaki halini paylaşan Kirer, paylaşımına''Yıl 2002... Albüm fotosu'' notunu düştü. İşte 42 yaşındaki ünlü ismin yıllar önceki o fotoğrafı...
2011 yılında tanışan Emrah ve Sibel Kirer 16 Haziran 2014'te Beşiktaş'ta bir otelde nikah masasına oturmuştu.
Boşandıktan sonra sessizliğe bürünen ünlü şarkıcı Emrah, geçtiğimiz haftalarda annesi Ayten Erdoğan ve kızları ile birlikte objektife takılmıştı.