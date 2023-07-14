Yıllar önce 7 kilo birden vermiş! 48'lik sanatçı Ebru Gündeş'in zayıflık sırrı bakın ne çıktı! "Sadece makarnayla..."
Ebru Gündeş'in zayıflama sırrı ortaya çıktı. Ünlü şarkıcı meğer 2003 yılında 2 haftada 7 kilo vermiş! Kilo vermek isteyenler Gündeş'in zayıflama sırrımı merak ediyor. O dönem makarna ile zayıfladığını açıklayan ünlü sanatçı duyanları şoke etti. İşte Ebru Gündeş'in 15 günde 7 kilo verdiren sırrı...
14.07.2023 10:25 - Son Güncelleme: 14.07.2023 17:12
Usta sanatçı Ebru Gündeş'in fit hali büyük beğeni topluyor. 48'lik sanatçının yıllar önce 60 kilodan 53 kiloya düşmek için diyet yaptığı ortaya çıktı. İşte Ebru Gündeş'in 15 günde 7 kilo verdiren diyeti...
ZAYIFLAMA SIRRI MAKARNA
2003 yılında diyetle zayıflayan Ebru Gündeş, o dönem yaptığı açıklamada kendisine 15 günde 5 kilo verdiren mucize diyetin sırrının 'makarna' da olduğunu söylemişti.