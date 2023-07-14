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Yıllar önce 7 kilo birden vermiş! 48'lik sanatçı Ebru Gündeş'in zayıflık sırrı bakın ne çıktı! "Sadece makarnayla..."

Ebru Gündeş'in zayıflama sırrı ortaya çıktı. Ünlü şarkıcı meğer 2003 yılında 2 haftada 7 kilo vermiş! Kilo vermek isteyenler Gündeş'in zayıflama sırrımı merak ediyor. O dönem makarna ile zayıfladığını açıklayan ünlü sanatçı duyanları şoke etti. İşte Ebru Gündeş'in 15 günde 7 kilo verdiren sırrı...

takvim.com.tr
14.07.2023 10:25 - Son Güncelleme: 14.07.2023 17:12
2 haftada 7 kilo verdiren Ebru Gündeş diyeti! 48’lik sanatçı 60’tan 53’e düştü! Sadece makarnayla...

Usta sanatçı Ebru Gündeş'in fit hali büyük beğeni topluyor. 48'lik sanatçının yıllar önce 60 kilodan 53 kiloya düşmek için diyet yaptığı ortaya çıktı. İşte Ebru Gündeş'in 15 günde 7 kilo verdiren diyeti...

GALERİ DEVAM EDİYOR
2 haftada 7 kilo verdiren Ebru Gündeş diyeti! 48’lik sanatçı 60’tan 53’e düştü! Sadece makarnayla...

"ARTIK 53 KİLOYUM"

"Diyet , rejim yaptım artık 53 kiloyum... Daha önce 59-60 kiloydum... Balonu indirdim!.."

2 haftada 7 kilo verdiren Ebru Gündeş diyeti! 48’lik sanatçı 60’tan 53’e düştü! Sadece makarnayla...

ZAYIFLAMA SIRRI MAKARNA

2003 yılında diyetle zayıflayan Ebru Gündeş, o dönem yaptığı açıklamada kendisine 15 günde 5 kilo verdiren mucize diyetin sırrının 'makarna' da olduğunu söylemişti.

2 haftada 7 kilo verdiren Ebru Gündeş diyeti! 48’lik sanatçı 60’tan 53’e düştü! Sadece makarnayla...

Gündeş zayıflama sırrını şu şekilde açıklamıştı;

2 haftada 7 kilo verdiren Ebru Gündeş diyeti! 48’lik sanatçı 60’tan 53’e düştü! Sadece makarnayla...

MAKARNAYI SOFRAMDAN EKSİK ETMEDİM

"Belki şaşıracaksınız ama öğle ve akşam yemeklerinde makarnayı soframdan eksik etmedim. Ancak yağsız ve tutsuz olması şartıyla. "

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