Yıllar ona hiç uğramadan geldi geçti! Bir zamanların Sabah Şekeri Melike Öcalan son haliyle parmak ısırttı! 43 yaşındaki Melike...

Otel odasında hayatını kaybeden Vatan Şaşmaz ile bir dönem Sabah Şekerleri programını sunan Melike Öcalan artık 43 yaşında ve gençleri cebinden çıkarıyor. Yıllara meydan okuyan güzelliğiyle sosyal medyanın ilgi odağı olan Sabah kuşağının şekerlerinden Melike Öcalan'ın son haline sosyal medyada yorum yağıyor. İşte Melike Öcalan'ın son hali...