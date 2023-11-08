Yıllar ona hiç uğramadan geldi geçti! Bir zamanların Sabah Şekeri Melike Öcalan son haliyle parmak ısırttı! 43 yaşındaki Melike...

Otel odasında hayatını kaybeden Vatan Şaşmaz ile bir dönem Sabah Şekerleri programını sunan Melike Öcalan artık 43 yaşında ve gençleri cebinden çıkarıyor. Yıllara meydan okuyan güzelliğiyle sosyal medyanın ilgi odağı olan Sabah kuşağının şekerlerinden Melike Öcalan'ın son haline sosyal medyada yorum yağıyor. İşte Melike Öcalan'ın son hali...
Bir döneme damga vuran sabah kuşağı programlarından "Sabah Şekeri"nin tanınan isimlerinden olan Melike Öcalan, 2000'li yılların en popüler isimlerindendi.
Sunuculuk ve oyunculuktaki başarısıyla adından söz ettiren Melike Öcalan, yıllar önce Bodrum'a yerleşerek şehir hayatına veda etmişti.
Henüz 12 yaşındayken çocuk defileleri sunarak "Türkiye'nin en genç sunucusu" unvanını alan Melike Öcalan, Vatan Şaşmaz ile partner olduğu Sabah Şekeri programıyla hafızalarımıza kazındı.