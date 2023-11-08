Alina Boz ile Umut Evirgen evleniyor! Nikah tarihi belli oldu! Serenay Sarıkaya hamlesinin ardından...

Tuba Büyüküstün, Melisa Şenolsun ve Serenay Sarıkaya gibi ünlüler dünyasından birçok isimle yaşadığı birlikteliklerle adından sıkça söz ettiren Umut Evirgen, son olarak gönlünü Alina Boz'a kaptırdı. Aşklarına dolu dizgin devam eden ikili geçen günlerde Umut Evirgen'in Serenay Sarıkaya hamlesiyle gündem oldu. Ünlü çift şimdi ise müjdeli bir haberle adlarından söz ettirdi. Alina Boz ile Umut Evirgen, evlilik kararı aldı. İşte nikah tarihi...
Sezen Aksu'nun oğlu Mithat Can Özer'le uzun soluklu aşk yaşayan ve sürpriz bir şekilde yollarını ayıran Alina Boz, gönlünü işletmeci Umut Evirgen'e kaptırdı.
Tuba Büyüküstün, Melisa Şenolsun ve Serenay Sarıkaya gibi ünlüler dünyasından birçok isimle yaşadığı birlikteliklerle adından sıkça söz ettiren Umut Evirgen'le aşk yaşayan Alina Boz, romantik pozlarını sosyal medyada yayınlamayı ihmal etmedi.
Sürpriz aşk magazin gündeminde yer ederken ünlü çiftten Umut Evirgen, geçen günlerde Serenay Sarıkaya hamlesiyle şaşırttı.