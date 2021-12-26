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Yıllar geçmiş o bambaşka biri olmuş! Yeşilçam efsanesi Hababam Sınıfı'nın 'Çalışkan Ahmet'i Ahmet Sezerel'in son hali...

Türk sinemasının ve Yeşilçam'ın en önemli yapımlarından biri olan Hababam Sınıfı serisinde 'Çalışkan Ahmet' rolüyle hafızalara kazınan usta oyuncu Ahmet Sezerel, son zamanlar merak konusu oldu. Hababam Sınıfı'nda Kemal Sunal, Halit Akçatepe, Adile Naşit gibi efsane isimlerle rol paylaşan Ahmet Sezerel'in yıllar içindeki değişimi görenleri şaşırttı. İşte Hababam Sınıfı'nın 'Çalışkan Ahmet'i Ahmet Sezerel ve diğer ünlülerin şaşırtan değişimleri...

26.12.2021 00:36 - Son Güncelleme: 26.12.2021 00:54
Yıllar geçmiş o bambaşka biri olmuş! Yeşilçam efsanesi Hababam Sınıfı’nın ’Çalışkan Ahmet’i Ahmet Sezerel’in son hali...

Hababam Sınıfı Uyanıyor filminde Çalışkan Ahmet'i canlandıran usta oyuncu Ahmet Sezerel, yıllar içindeki değişimiyle şaşkına çevirdi.

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Yıllar geçmiş o bambaşka biri olmuş! Yeşilçam efsanesi Hababam Sınıfı’nın ’Çalışkan Ahmet’i Ahmet Sezerel’in son hali...

Ahmet Sezerel, oyunculuğa neden devam etmediğini de açıkladı.

Yıllar geçmiş o bambaşka biri olmuş! Yeşilçam efsanesi Hababam Sınıfı’nın ’Çalışkan Ahmet’i Ahmet Sezerel’in son hali...

Sezerel, "Beni cezbeden bir senaryoyla karşılaşmadım. Her zaman kamera arkasında olmayı tercih ettim." ifadelerini kullandı.

Yıllar geçmiş o bambaşka biri olmuş! Yeşilçam efsanesi Hababam Sınıfı’nın ’Çalışkan Ahmet’i Ahmet Sezerel’in son hali...

Hababam Sınıfın'daki rolüyle Yeşilçam'ın unutulmazları arasına giren Ahmet Sezerel'in doğum günündeki son hali dikkat çekti.

İşte Ahmet Sezerel'in doğum gününden sosyal medyaya yansıyan o fotoğraf

Yıllar geçmiş o bambaşka biri olmuş! Yeşilçam efsanesi Hababam Sınıfı’nın ’Çalışkan Ahmet’i Ahmet Sezerel’in son hali...

Ahmet Sezerel

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