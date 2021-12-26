Bari barajı görseydiniz! Kim Milyoner Olmak İster tarihine geçen talihsiz yarışmacılar: Daha ilk soruda...
ATV'nin fenomen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, 7'den 70'e herkes tarafından takip ediliyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Milyoner'de yarışmacılar, peş peşe gelen soruları yanıtlayarak büyük ödülü kazanmak için yarışıyor. Kimi yarışmacılar daha ilk sorudan elenirken kimileri de final sorusunu görüyor. İşte Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla izleyicisiyle buluşan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında ilk soruda elenen yarışmacılar...
26.12.2021 01:23
- Son Güncelleme: 26.12.2021 01:33
Kim Milyoner Olmak İster yarışmacıları birbiri ardına gelen soruları yanıtlayarak 1 milyon TL'lik büyük ödülün sahibi olmaya çalışıyor.
Milyoner'de daha ilk soruda elenen yarışmacıları ve büyük ödülün anahtarı olan final sorularını sizler için derledik.